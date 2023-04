Prezydent po rozmowie z Zełenskim: Nie ma między nami tematów tabu

W środę przywódca Ukrainy przebywa z wizytą w Warszawie. Towarzyszy mu małżonka, Ołena.

– Jest dla mnie ogromną radością, że mogę powitać w imieniu nas wszystkich Polaków prezydenta Zełenskiego z małżonką. Chcę podkreślić wdzięczność, bo to pierwsza od czasu ataku Rosji na Ukrainę wizyta prezydenta z żoną poza granicami kraju. Cieszy mnie ogromnie, że tym pierwszym krajem, który zostaje przez Państwa oficjalnie odwiedzony, jest Polska. To krótka wizyta, ale względy, dla których przebiega ona tak szybko, są zrozumiałe. Wiemy, że musi Pan jak najszybciej wrócić do Kijowa i być na posterunku – powiedział Andrzej Duda podczas wspólnej konferencji prasowej.

– Tym głównym tematem były problemy bezpieczeństwa. Polska jest trzecim partnerem Ukrainy pod względem wsparcia militarnego To my przekazaliśmy ponad 300 czołgów, armatohaubice Krab, wiele innego wyposażenia w tym rakiety Piorun, po to, żeby pomóc obrońcom Ukrainy, którzy bohatersko stawiają opór rosyjskiemu najeźdźcy. To agresja przeciwko Europie, przeciwko wolnemu światu. Rosja chce nadal rozwijań swoją strefę wpływów. Dlatego wspieramy Ukrainę. Zapewniłem prezydenta, że będziemy Ukrainę wspierali nadal – przekazał polski przywódca.

"Nie zapominamy o przeszłości"

Andrzej Duda zaznaczył, że rozmawiał z Zełenskim o bolesnych kwestiach dot. polityki historycznej. – Rozmawialiśmy o tym, co dla nas ważne. Mamy nadzieję, że z tej trudnej sytuacji, przez fakt zacieśnienia relacji między naszymi narodami, ze dzięki temu uda się nam budować świetną przyszłość. W myśleniu o przyszłości nie można zapomnieć o przeszłości. Rozmawialiśmy dziś o zagadnieniach, które mają znaczenie na przyszłość, o naszych wzajemnych relacjach, ale myśląc o przyszłości, nie możemy zapomnieć o historii - nie ma między nami tematów tabu. Chcemy budować politykę uczciwej, rzetelnej pamięci – podkreślił.

Prezydent wyraził nadzieję, że Ukraina będzie się wciąż integrować z Zachodem. – Polska jest dziś największym partnerem gospodarczym Ukrainy. Mamy nadzieję, że tak będzie i w przyszłości. Wierzę w to, że kierunek zachodni aktywności gospodarczej Ukrain będzie utrzymany poprzez jej członkostwo w UE, poprzez więzi s, poprzez członkostwo Ukrainy w NATO. Dziś staramy się uzyskać dla Ukrainy na szczyt NATO w Wilnie dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa, które będą wzmacniały poczucie bezpieczeństwa i wzmacniały morale obrońców Ukrainy. Te gwarancje to wstęp do przyszłego członkostwa Ukrainy w pełni w Sojuszu NATO – wskazał prezydent Duda.

