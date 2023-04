Duda nie wyklucza, że Ukraina dostanie wszystkie polskie samoloty MiG-29

Polskiego prezydenta zapytano o to, ile samolotów MiG-29 jest w stanie przekazać Polska walczącej z Rosji Ukrainą.

– Jeżeli chodzi o samoloty MiG-29, to cztery z naszych zasobów zostały w ciągu ostatnich miesięcy przekazane do dyspozycji sił zbrojnych Ukrainy. Cztery są przekazywane teraz. W sumie to osiem. Jesteśmy gotowi przekazać jeszcze sześć, które są w przygotowaniu. Mogłyby zostać przekazane w najbliższym czasie – poinformował prezydent Duda.

Wskazał, że w naszym zasobie są także MiG-i, które przeszły modernizację i są w standardzie NATO. – Będą nam jeszcze potrzebne, ale jak będą z upływem czasu luzowane przez dostawy nowych samolotów, mam nadzieję też F-35, sądzę, że w przyszłości będziemy w stanie przekazać Ukrainie całą naszą pozostał flotę MiG-ów – powiedział polityk.

Andrzej Duda zaznaczył, że w zakresie MiG-ów wykonujących misję Air Policing, będzie konieczna zgoda USA, ponieważ mają konkretne wyposażenie, "więc tutaj dodatkowe formalności musiałyby być spełnione".

Prezydent po rozmowie z Zełenskim: Nie ma między nami tematów tabu

W środę przywódca Ukrainy przebywa z wizytą w Warszawie. Towarzyszy mu małżonka, Ołena.

– Jest dla mnie ogromną radością, że mogę powitać w imieniu nas wszystkich Polaków prezydenta Zełenskiego z małżonką. Chcę podkreślić wdzięczność, bo to pierwsza od czasu ataku Rosji na Ukrainę wizyta prezydenta z żoną poza granicami kraju. Cieszy mnie ogromnie, że tym pierwszym krajem, który zostaje przez Państwa oficjalnie odwiedzony, jest Polska. To krótka wizyta, ale względy, dla których przebiega ona tak szybko, są zrozumiałe. Wiemy, że musi Pan jak najszybciej wrócić do Kijowa i być na posterunku – powiedział Andrzej Duda podczas wspólnej konferencji prasowej.

– Tym głównym tematem były problemy bezpieczeństwa. Polska jest trzecim partnerem Ukrainy pod względem wsparcia militarnego To my przekazaliśmy ponad 300 czołgów, armatohaubice Krab, wiele innego wyposażenia w tym rakiety Piorun, po to, żeby pomóc obrońcom Ukrainy, którzy bohatersko stawiają opór rosyjskiemu najeźdźcy. To agresja przeciwko Europie, przeciwko wolnemu światu. Rosja chce nadal rozwijań swoją strefę wpływów. Dlatego wspieramy Ukrainę. Zapewniłem prezydenta, że będziemy Ukrainę wspierali nadal – przekazał polski przywódca.

