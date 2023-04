Myśliwce dla Ukrainy i wciągnięcie w wojnę. Sondaż w Niemczech

Ankietę przeprowadził dla telewizji RTL Instytut Forsa. Jak się okazało, większość pytanych Niemców nie chce, by NATO oddawało myśliwce Ukrainie.

Niemcy przeciwko myśliwcom dla Ukrainy

Taki wariant odpowiedzi wybrało 64 proc. respondentów. Za opcją, by Sojusz dostarczał Ukrainie samoloty bojowe, opowiedziało się 28 proc. badanych. Reszta nie miała zdania w tym zakresie.

Kanclerz Olaf Scholz powiedział pod koniec marca, że nie chce angażować się w debatę o samolotach dla Ukrainy. Tymczasem Polska i Słowacja planują przekazać Ukrainie łącznie 33 samoloty MiG-29. Kijów miałby otrzymać 20 maszyn z Warszawy i 13 z Bratysławy. Według najnowszych informacji Polska dostarczyła już Ukrainie pierwsze cztery maszyny.

Pytanie o dostawy sprzętu

W sondażu zapytano również o ewentualne zwiększenie dostaw broni dla Ukrainy. W tym wypadku wynik był zdecydowanie bardziej wyrównany. Wobec 49 proc. przeciwnych padło 47 proc. głosów poparcia dla takiej koncepcji. Co ciekawe, 72 proc. pytanych we wschodnich landach opowiedziało się przeciwko silniejszemu wsparciu w zakresie dostaw sprzętu militarnego dla Ukrainy.

Obawy o wciągnięcie w wojnę

Ankietowani byli także podzieleni co do tego, czy Niemcom groziłoby bezpośrednie wciągnięcie w wojnę na Ukrainie, gdyby dostarczono więcej uzbrojenia. Taką obawę wyraziło 48 proc. w porównaniu do 49 proc. badanych, którzy nie widzieli w tym zagrożenia.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1008 osób. W najbliższy weekend w wielu niemieckich miastach zaplanowano marsze wielkanocne ruchu pokojowego. W ostatnich miesiącach uczestnicy podobnych demonstracji apelowali do władz w Berlinie o wstrzymanie pomocy wojskowej dla Ukrainy i rozpoczęcie negocjacji z Federacją Rosyjską.

Czytaj też:

Duda nie wyklucza, że Ukraina dostanie wszystkie polskie samoloty MiG-29Czytaj też:

Ukraina niezadowolona z MiG-ów? Ambasador: Nie było reklamacji, tylko wdzięczność