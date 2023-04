Wicepremier: Zwieńczenie silnej współpracy polsko-ukraińskiej

Podczas spotkania w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie prezydent Wołodymyr Zełenski oraz premier Mateusz Morawiecki wzięli udział w podpisaniu umów dwustronnych między Polską a Ukrainą.

Chodzi o memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy, a także porozumienie spółek zbrojeniowych o współpracy w zakresie wspólnego wytwarzania amunicji czołgowej kaliber 125 mm.

Sasin: Wolna Ukraina to bezpieczna Polska

W spotkaniu delegacji polskiej i ukraińskiej uczestniczył też wicepremier Jacek Sasin. Ministerstwo Aktywów Państwowych przekazało, iż rozmowy dotyczyły możliwości dalszego wsparcia Ukrainy oraz zaangażowania polskich firm w odbudowę tego kraju.

"Memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy i strategiczne porozumienie w sprawie produkcji amunicji przez Mesko podpisane. To zwieńczenie silnej współpracy polsko-ukraińskiej. Ukraina musi mieć narzędzia, by wygrać tę wojnę. Wolna Ukraina to bezpieczna Polska" – napisał na portalu społecznościowym Twitter Sasin.

twitter

"Polskie uzbrojenie sprawdza się na polu bitwy. Podpisaliśmy kolejny list intencyjny, tym razem na dostawy KTO Rosomak dla Ukrainy. Podjęta przez nas w ostatnich latach strategia inwestycji w rozwój Polskiej Grupy Zbrojeniowej przynosi efekty" – zauważył we wpisie wicepremier.

twitter

Wkład Polskiej Grupy Zbrojeniowej

W Polsce działa spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która zajmuje się remontowaniem sprzętu militarnego dla armii ukraińskiej.

Polska Grupa Zbrojeniowa to grupa kapitałowa skupiająca kilkadziesiąt zakładów przemysłowych, obiektów serwisowych i ośrodków badawczych kluczowych dla polskiego przemysłu obronnego. Jest również producentem innowacyjnych systemów i rozwiązań używanych przez Siły Zbrojne RP oraz formacje sojusznicze. Oferta grupy obejmuje nowoczesne systemy radarowe i radiolokacyjne czy karabiny.

Czytaj też:

"Znaleźliśmy wyjście". Zełenski: Omówiliśmy sprawy rolnikówCzytaj też:

Prezydent po rozmowie z Zełenskim: Nie ma między nami tematów tabu