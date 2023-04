Finlandia w NATO. Niemiecka prasa ostrzega przed "zbytnim optymizmem"

We wtorek minister spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto podpisał dokument o przystąpieniu kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Uroczyste podpisanie aktu odbyło się przed kamerami w siedzibie NATO w Brukseli, w budynku Manfreda Wernera. Haavisto nazwał ten moment "historycznym".

Przypomnijmy, że w maju 2022 roku, w trybie przyspieszonym, bez realizacji planu działań na rzecz członkostwa, Finlandia i Szwecja wystąpiły o możliwość dołączenia do Paktu. Natomiast pod koniec czerwca ubiegłego roku przywódcy krajów członkowskich NATO oficjalnie zaprosili oba państwa do przystąpienia do Sojuszu. Następnie rozpoczął się proces ratyfikacji odpowiedniego protokołu przez parlamenty państw. Co ważne, wszystkie 30 krajów członkowskich Paktu ratyfikowało protokół o przystąpieniu Finlandii do NATO. Jako ostatnie zrobiły to Węgry oraz Turcja.

Niemiecka prasa o Finlandii w NATO

Niemiecka gazeta "Nürnberger Nachrichten" zauważyła, że przyjęcie Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego to "wygrana dla europejskiego bezpieczeństwa". Z kolei "Reutlinger General-Anzeiger" ostrzega przed "zbytnim optymizmem", wskazując, iż wojna na Ukrainie "pokazała słabość NATO".

"Choć wojna trwa już ponad rok, Zachód nadal nie jest w stanie dostarczyć Ukrainie wystarczającej ilości amunicji. Te braki przyczyniły się również do tego, że prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin podjął ryzyko wojny. Ma on dobre oko na słabości Zachodu. Szczególnie w Niemczech ludzie rozgościli się w pokojowej strefie komfortu. Zapomnieli, jak cenne jest militarne odstraszanie" – możemy przeczytać.

Komentatorzy podkreślają w swoich analizach, iż Finlandia "żegna się" z wojskową neutralnością.

"Jest to tak samo uspokajające, jak i przygnębiające: fińska decyzja nie zostałaby podjęta bez braku skrupułów i imperialnych ambicji rosyjskiego prezydenta Władimira Putina" – stwierdzili publicyści "Hannoversche Zeitung", cytowani w środę przez portal dw.com.pl.

Czytaj też:

Kiedy Szwecja wejdzie do NATO? Szef MSZ wskazuje