Morawiecki: Staramy się wyciągnąć pomocną dłoń do Mołdawii

W czwartek w Mołdawii Mateusz Morawiecki spotkał się z premierem Doronem Receanem oraz prezydent Maią Sandu.

Głównym tematem rozmów było wielowymiarowe wsparcie Polski dla Mołdawii, w związku z rosyjską agresją zbrojną na terytorium Ukrainy. Politycy omówili także kwestie szeroko pojętej współpracy dwustronnej w zakresie projektów gospodarczych i finansowych.

Polskie wsparcie dla Mołdawii

– Zdecydowałem o przekazaniu Mołdawii 20 przemysłowych generatorów prądu, tak aby zabezpieczyć mołdawskie szpitale i inne instytucje publiczne przed ewentualnym wyłączeniem prądu. Polska ma tutaj bardzo dobre doświadczenia, jesteśmy państwem, które dostarcza bezpieczeństwo energetyczne także na Ukrainę – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Kiszyniowie.

– Również nasz narodowy przewoźnik LOT rozwija połączenia lotnicze z Mołdawią. Dzisiaj to jest już 10-13 połączeń tygodniowo między Warszawą a Kiszyniowem, między Polską a Mołdawią. To też przyczyni się do zwiększenia szans na połączenia gospodarcze – oznajmił szef polskiego rządu.

– Staramy się pomóc Mołdawii także poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. Rozwijamy instytucje rozwojowe. To też jest rzecz, która pomoże Mołdawii w szybszym odbiciu się po pandemii i po kryzysie energetycznym i inflacyjnym, który zgotowała nam Rosja – stwierdził polityk.

– Staramy się wyciągnąć z Warszawy pomocną dłoń do Kiszyniowa, do Mołdawii i ustabilizować sytuację w tym pięknym kraju – zaznaczył premier Morawiecki.

Współpraca gospodarcza

Na czwartkowej konferencji szef polskiego rządu odniósł się również do polsko-mołdawskiej współpracy gospodarczej.

– Handel gazem był dla Moskwy bardzo często narzędziem szantażu politycznego i tak jest cały czas. Dlatego doceniamy, że Kiszyniów podjął ambitny program uniezależnienia się gazowego od Moskwy, od Rosji. My zrealizowaliśmy ten program w czasach naszych rządów, przez ostatnie 6-7 lat i dziś jesteśmy od Rosji zupełnie niezależni. Mołdawia idzie tą samą drogą – zauważył Mateusz Morawiecki.

