Kowal o ukraińskiej armii: Jedna z najlepszych w Europie

– Wszystko to, co miało być ze strony prezydenta Zełenskiego, było – powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal o środowym przemówieniu przywódcy Ukrainy. Na antenie radia RMF FM polityk stwierdził, że w Polsce "spada napięcie w kwestii poparcia dla Ukrainy", a Polacy odchodzą od przekonania, że nasz kraj powinien angażować się w wojnę.

Kowal: Polska nie może być tylko hubem

Poseł KO tłumaczył, że w polsko-ukraińskich relacjach potrzebny jest projekt nowego traktatu między państwami.– Chciałbym, żebyśmy w Sejmie o tym podyskutowali, żeby w Polsce była usytuowana wielka agencja międzynarodowa, która będzie odbudowywała Ukrainę – mówił polityk.

– To byłoby naturalne, bo skoro jesteśmy hubem, to niech rząd pójdzie z jakąś inicjatywą – do Brukseli, do Waszyngtonu, być może także do Tokio – dodał.

Przypomnijmy, że podczas wczorajszej wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce, przedstawiciele państw prowadzili rozmowy o tym, że polskie firmy po wojnie zajmą się odbudową zniszczonej infrastruktury wschodniego sąsiada. W tej sprawie podpisane już zostały pierwsze umowy.

W rozmowie z RMF FM Kowal odniósł się także do kryzysu zbożowego. Stwierdził, że ta sytuacja ujawniła potrzebę zmiany infrastrukturalnej. – Trzeba dzisiaj, żeby powstał projekt trzypasmowej, poważnej autostrady powiedzmy Rzeszów-Odessa – to plan minimum – ocenił polityk. – Do tego połączenie kolejowe. Niech za słowami coś wreszcie pójdzie, żeby Polacy usłyszeli, że będziemy też uczestnikami jako partnerzy, a nie jako hub – dodał poseł KO.

Kowal: Najpierw NATO, potem UE

Odnosząc się do polsko-ukraińskiego traktatu, polityk nadmienił, że ważnym punktem takiego dokumentu byłoby zobowiązanie Polski do upominania się o przyjęcie Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej.

– Ukraina po tej wojnie będzie miała jedną z najmocniejszych armii w Europie, będzie jednym – obok Polski – z istotniejszych punktów bezpieczeństwa w Europie, będzie zintegrowana z wojskami NATO – ocenił Kowal.

Poseł dodał, że jeśli Ukraina stanie się sojusznikiem Paktu Północnoatlantyckiego, to prawdopodobnie niedługo potem wstąpi do Unii Europejskiej. – Uważam, że w ciągu 10 lat Ukraina powinna być w UE – ocenił gość radia.

