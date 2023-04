Były rzecznik Episkopatu: Kościół będzie coraz mniejszy

W piątkowym wydaniu programu "Sedno Sprawy" na antenie Radia Plus ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch przypomniał zdanie z audycji radiowej z Bawarii. Wówczas jeszcze ksiądz profesor Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI powiedział: "Kościół będzie niewielki i będzie musiał zacząć od nowa, mniej więcej od początku".

– Jak się okazuje, to było proroctwo. Ten sekularyzm, te zjawiska zeświecczenia są bardzo mocne, ale to wcale nie oznacza, że religia zniknie. Trzeba po prostu przemyśleć pewne zagadnienia –stwierdził były rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski.

– Mam tutaj na myśli przede wszystkim rolę świeckich w Kościele i z całą pewnością taki odnowiony Kościół, choć z małych wspólnotach, będzie nadal istniał. My widzimy ten proces na co dzień. On jest niezwykle mocny, ale wcale nie oznacza, że Kościół się zupełnie posypie, tylko po prostu będzie mniejszy, a może właśnie do tego Kościoła będą przychodzić ludzie, którzy rzeczywiście są wierzącymi, nie są tzw. katolikami, ale..., tylko są przywiązani do Ewangelii, są przywiązani do Chrystusa, są przywiązani do wiary i dla nich dzisiejszy dzień i następne są wielką wartością – mówił.

Ks. Kloch: Na Jana Pawła II wylał się hejt

Ks. Józef Kloch był także pytany, czy podziały w Polsce stają się zbyt głębokie.

– W Polsce to już zaszło za daleko. Już ma konsekwencje, bo i w naszych rodzinach są pęknięcia, jeśli chodzi o stronę polityczną, i jeżeli jeszcze domieszamy do naszych rodzin politykę, to już naprawdę jest mieszanka wybuchowa. Próbuje się jeszcze w dodatku do tej polityki dodawać elementy religijne i z jednej, i z drugiej strony. To nie jest dobre. Przede wszystkim to wręcz nienawiść – powiedział wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

– Nienawiść, jaka ma miejsce dzisiaj w Polsce powinna być dla nas, jako dla ludzi, ale i dla chrześcijan, czymś obcym. Proszę sobie otworzyć internet i zobaczyć ile tam hejtu się wylało ostatnio na Jana Pawła II – zauważył.

Czytaj też:

Zniszczony pomnik Jana Pawła II. Policja zatrzymała sprawcęCzytaj też:

Biskup: Nie możemy milczeć i patrzeć obojętnie na te wszystkie manipulacje