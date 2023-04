Nawrocki: Historyczna łączność między pokoleniami

TOMASZ ROWIŃSKI: W dniach 13–15 kwietnia na stadionie PGE Narodowym im. Kazimierza Górskiego w Warszawie obędzie się po raz pierwszy – pod hasłem „Historia mówi przez pokolenia” – Kongres Pamięci Narodowej, organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Skąd pomysł na takie wydarzenie?

KAROL NAWROCKI: W drugiej połowie 2022 r. na zlecenie IPN zostały przeprowadzone największe od czasów odzyskania przez Polskę suwerenności w 1990 r. badania społeczne na temat świadomości historycznej Polaków. Objęły próbę blisko 6 tys. osób: uczniów szkół średnich, nauczycieli i dorosłych. Na tej podstawie powstał raport „Edukacja dla Pamięci”. To właśnie zawarte w nim wyniki zainspirowały nas do zorganizowania kongresu. Dodatkowo w 2016 r., kiedy byłem naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku, zorganizowaliśmy pierwszy Pomorski Kongres Pamięci Narodowej skupiający edukatorów, naukowców, działaczy społecznych i weteranów. Tamto lokalne wydarzenie okazało się sukcesem, więc chcemy je powtórzyć w skali ogólnopolskiej. Ta synergia działań jest niezbędna, by efektywnie i skutecznie krzewić postawy patriotyczne, a także by zachęcić młodych do poznawania historii swojego kraju.