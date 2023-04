Akcja operacja

Nie mogłam chodzić, nie mogłam jeść, nie mogłam nawet sama się załatwić. Kiedy chciałam się umyć, to potrzebowałam pomocy mojego byłego faceta. Więc sobie wyobraźcie, co czuje kobieta, którą facet musi umyć albo, za przeproszeniem, podetrzeć jej d.pę, bo sama nie może tego zrobić. Najgorsze jest to, że jak tam leżałam, to czułam taki dziwny zapach ode mnie, ja nazywam to zapachem śmierci – relacjonowała na Instagramie Ewelina Kubiak, znana w sieci jako „Ewel0na”.

Sławę zdobyła, biorąc udział w programie „Warsaw Shore”. Dziś jest rasową influencerką z 600 tys. obserwatorów. Do jednej z tureckich klinik medycyny estetycznej wybrała się ze swoim ówczesnym partnerem w ramach kontraktu. Kubiak zdecydowała się na liposukcję. W sumie lekarz zgodził się na przeprowadzenie sześciu (!) zabiegów. Wyraził sprzeciw wobec zaledwie jednego, uznając, że to byłoby już nadmierne ryzyko. – Darmowe zabiegi na reklamę – wskazuje gwiazda. – Zazwyczaj jest tak, że po jednym dniu wychodzi się z kliniki do willi, ja czułam, że coś jest ze mną nie tak. Byłam mega, megasłaba, nie mogłam oddychać, leżałam pod tlenem. [...] Pamiętam, że oni mnie budzili, a moje pierwsze słowa to było: „I can’t take a breath, nie mogę złapać