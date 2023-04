Wójcik: Polska nie jest chłopcem do bicia dla brukselskich biurokratów

Karol Gac: Nastroje na polskiej wsi chyba nie są najlepsze?

Szczepan Wójcik:To prawda. Ciężko jest opanować emocje, ale to zrozumiałe. Podzielam oceny większości rolników. Trzeba szybkich działań, a to oznacza, że na liderach rolniczych i przedstawicielach rządu ciąży jeszcze większa odpowiedzialność.

Chodzi o kwestie zboża z Ukrainy?

Nie tylko, ale obecnie w kraju to jeden z najbardziej palących problemów. Mieliśmy pomagać Ukrainie eksportować zboże, a sytuacja wymknęła się spod kontroli – tanie ziarno zalało kraj i zdestabilizowało nasz rynek. Nagle rolnicy zostali z pełnymi spichlerzami zboża bez możliwości żadnego ruchu.

Komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował o pomocy dla trzech krajów najbardziej dotkniętych nadmiarowym importem zboża z Ukrainy, tj. dla Polski, Rumunii i Bułgarii. Z kolei premier obiecał 2 mld zł na „zabranie części zboża z silosów zbożowych, żeby rolnicy mieli pełne przekonanie i szansę, że zboże będą mogli sprzedać po przyzwoitej cenie”. To wystarczające kroki?

Dobrze, że komisarz stara się trzymać rękę na pulsie, ale nie tak powinno się to odbywać. Najpierw Unia wpędza nas w potężne kłopoty swoimi nieprzemyślanymi decyzjami, a teraz za pomocą naszych pieniędzy będzie zasypywała dziury, które przed chwilą sama wykopała. Zboże z Ukrainy było wcześniej zakontraktowane i miało trafić głownie do krajów Afryki, a znalazło się w silosach całej Europy – pamiętajmy, że to nie jest tylko polski problem. Unia wpędziła nas w te kłopoty, niech teraz ta sama Unia płaci odszkodowania – szkoda, że z naszych pieniędzy. Polska nie jest chłopcem do bicia dla brukselskich biurokratów. Niestety, ale to tylko wierzchołek góry lodowej.