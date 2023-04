Mocne słowa dziennikarza. "Zamiast patrzeć na Jana Pawła II przez memy, znajdźcie homilię"

Na początku marca stacja telewizyjna TVN24 wyemitowała reportaż Marcina Gutowskiego zatytułowany "Franciszkańska 3". Autorzy usiłują przekonywać, że kardynał Karol Wojtyła w latach 1964 – 1978 tuszował przypadki pedofilii podległych mu księży. Wcześniej "Gazeta Wyborcza", bazując na materiałach UB, pozyskanych od tajnego współpracownika ks. Anatola Boczka, podała, że kardynał Adam Sapieha, jako metropolita krakowski, molestował kleryków.

Po materiale nastąpił wzmożony atak niektórych lewicowych mediów i polityków na postać papieża. W reakcji, 2 kwietnia w 18. rocznicę śmierci papieża Polaka, odbyły się marsze papieskie, które zgromadziły bardzo dużo uczestników.

Jankowski: Trzeba się skupić, zebrać myśli

Temat postrzegania papieża-Polaka w naszym społeczeństwie pojawił się na antenie Polsat News, w programie publicystycznym "Punkt widzenia" prowadzonym przez Grzegorza Jankowskiego. Dziennikarz wraz z gośćmi – dr. Marcinem Kędzierskim oraz Pawłem Kubalą – rozmawiali m.in. na tego, kim Jan Paweł II jest dla współczesnej młodzieży. Wniosek był pesymistyczny – młodzi dziś czerpią wiedzę przede wszystkim z memów, czyli prześmiewczych materiałów albo przekazu podawanego przez główne media. Nie ma wiele miejsca na krytyczne myślenie.

Po części z udziałem gości, Jankowski wygłosił swoisty apel. – Taka uwaga do młodych ludzi. Wiem, że dla was jestem boomer, dziaders i straszny leśny dziad. I do ciebie taka uwaga Łukaszu Aftański, na górze siedzisz na którymś piętrze. Zamiast patrzeć na Jana Pawła II przez memy, znajdźcie jakąś homilię, znajdziecie ją w internecie, odsłuchajcie tę z 1979 r. albo tę z Westerplatte, gdy mówił do młodych. Warto. Tylko trzeba trochę się zebrać, skupić myśli, mieć spokój, bo to nie jest przelatywanie przez telefon – zaproponował.

Czytaj też:

Kratiuk: Jan Paweł II jest symbolem polskości i przywiązania do naroduCzytaj też:

Niemiecki dziennik: Wierni w Polsce będą musieli zmierzyć się z prawdą o Janie Pawle II