Huebner: Można odnieść wrażenie, że PiS chce wyjść z UE

W wywiadzie udzielonym Wirtualnej Polsce była unijna komisarz z dużą dozą sceptycyzmu oceniła rolę, jaką wobec unijnych aspiracji Ukrainy odkrywa Warszawa. "Zastanawiam się jednakowoż, na ile my jesteśmy dziś wiarygodnym partnerem dla Ukrainy, jeśli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej. Dla Ukrainy członkostwo w UE jest wielkim symbolem przywiązania do wartości, które Unia reprezentuje. Ukraińcy są gotowi za te wartości oddawać życie. A my dziś, jako państwo, w którym rządzi określona, antyeuropejska opcja polityczna, łamie te wartości. Nie przestrzegamy praworządności. I to od wielu lat" – stwierdziła Huebner.

W ocenie eurodeputowanej KO "Ukraińcy chcą być dumnym członkiem UE, a obóz władzy w Polsce dziś na pewno nie okazuje dumy z członkostwa we Wspólnocie. "Zastanawiam się więc, jak polski rząd może dziś pogodzić wsparcie dla Ukrainy w jej dążeniach do UE, jednocześnie będąc antyeuropejskim i skrajnie niechętnym wobec Unii. To mi się nie sumuje" – wskazała.

Huebner ma wrażenie, że PiS chce wyjścia z UE

Danuta Huebner pytana, czy PiS chciałby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, odpowiada: "Można odnieść takie wrażenie, na podstawie retoryki oraz rzeczywistych działań rządzących. To jest pierwszy rząd, który nie idzie w tę samą stronę, w którą szły wszystkie rządy w Polsce po 1989 roku. Czyli w stronę UE i europejskich wartości. Systematycznie od nich odchodzimy przez ostatnie lata".

Dalej polityk skrytykowała pomocowe działania rządu wobec ukraińskich uchodźców. "Gdzieniegdzie można zaobserwować pewne zmęczenie, bo to przecież na ludziach w ogromnej mierze spoczywał obowiązek pomocy Ukraińcom uciekającym przed wojną. Mówię tu o polskim społeczeństwie, bo rząd w niewielkim stopniu był pod tym względem siłą wspierającą. Na pewno Europa dalej będzie wspierać Ukrainę, choć prezydent Zełenski wie, że sam musi podtrzymywać swoją ofensywę i pokazywać cały czas silną postawę, by motywować Zachód. Największym wyzwaniem będzie oczywiście odbudowanie Ukrainy. A właściwie zbudowanie jej na nowo" – podsumowała Huebner.

