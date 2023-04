Opozycja chce wotum nieufności wobec Czarnka. Machałek: To hucpa

Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki, nazwała wniosek posłów opozycji "hucpą polityczną". Oceniła, że zostanie on oddalony w Sejmie, ale głosowanie może być pretekstem do awantury.

Jej zdaniem jest to temat zastępczy – politycy opozycji wnioskują o wotum nieufności wobec ministra, bo nie mają programu wyborczego, o którym mogliby powiadomić media.

Zdaniem wiceminister, konflikt jest dla opozycji jedyną okazją, by zaistnieć w środkach masowego przekazu. Machałek dodała, że Polacy są "świadkami żenujących spektakli", w których politycy "wzajemnie siebie okładają".

Machałek: Czarnek jest wyrazistą postacią

Zdaniem Machałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek jest "wyrazistą postacią", która "mówi to, co pewnie wielu by chciało powiedzieć, a nie ma odwagi".

Dodała, że jest to bardzo pracowity minister i przypomniała, że w czasie jego kadencji wiele zmieniło się w polskich szkołach. Przede wszystkim placówki edukacyjne stały się bardziej nowoczesne, między innymi za sprawą laboratoriów przyszłości, nowych sprzętów i różnych urządzeń. Zdaniem wiceminister Machałek Czarnek zwraca również uwagę na tradycję i na to, by uczniowie poznawali swoje korzenie.

Kolejny wniosek o odwołanie Czarnka

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusecka również uważa, że wniosek o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki to pretekst do "wywołania awantury" w Sejmie. Przypomniała, że nie jest to pierwszy taki wniosek posłów opozycji wobec Czarnka.

Rusecka stwierdziła, że politycy opozycji "co rusz chcą odwoływać któregoś z ministrów". Powiedziała, że ten scenariusz jest wątpliwy, bo odpowiedzialność za kształt Rady Ministrów ponosi rząd i "ugrupowanie, któremu Polacy powierzyli stery władzy".

Pierwszy wniosek o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki posłowie opozycji złożyli w 2021 roku. Przeciw odwołaniu Czarnka głosowało 236 posłów.

