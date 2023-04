Winnicki podkreśla: To nie sondaże powodują, że Konfederacja jest trzecią siłą

Kolejne sondaże pokazują, że Konfederacja przełamała impas i powróciła na ścieżkę systematycznego wzrostu poparcia.

Winnicki: Konfederacja jedyną alternatywą

Politycy formacji podkreślają, że sondaże cieszą, ale nie należy się na nich zanadto koncentrować. Konsekwentnie wskazują, że ugrupowanie faktycznie jest trzecią siłą z innego powodu.

"Sondaże ostatnio łaskawsze, ale to nie one powodują, że Konfederacja jest trzecią siłą! Wszystkie pozostałe partie po prostu należą do Kaczyńskiego lub Tuska albo w ten czy inny sposób są im podporządkowane. Konfederacja - jedyną alternatywą" – zwrócił uwagę we wpisie na Facebooku.

"Dlatego liczę na Was; jesienią musimy sprawić im wszystkim jeden wielki, «lany poniedziałek» powyborczy!" – napisał prezes Ruchu Narodowego.

Kres systemu PO-PiS?

Z kolei Sławomir Mentzen ocenił, że nadchodzi koniec "trwającego już 18 lat systemu PO-PiS".

Prezes Nowej Nadziei podkreślił, że jeżeli ugrupowanie dojdzie to władzy to ukróci podnoszenie i komplikowanie podatków. "Skończy się rozdawnictwo, skończy się upartyjnianie spółek Skarbu Państwa, skończy się ciągłe polowanie przez to państwo na obywateli, pozbawianie nas kontroli nad naszym własnym życiem. To będzie przełom. Punkt zwrotny. Ale musimy dowieźć ten wynik do wyborów. To będzie bardzo trudne, ale to jest realne" – napisał.

Konfederacja znów na podium. Najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl

Jak wskazuje nowy sondaż pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl, partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 36 proc. głosów i kolejne zwycięstwo wyborcze, jednak nie mogłaby rządzić samodzielnie. Według tego badania na Zjednoczoną Prawicę (PiS, Solidarna Polska, Republikanie) chce głosować 36,1 proc. Polaków – o 0,3 pkt proc. mniej niż w sondażu przeprowadzonym pod koniec marca.

Druga jest Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 25,8 proc. głosów (spadek o 2,1 pkt proc.) w porównaniu z poprzednim miesiącem. Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 11 proc. (wzrost o 1,1 pkt proc.).

Do Sejmu weszłaby jeszcze Nowa Lewica, którą popiera 10,3 proc. (wzrost o 2 pkt proc.), Polska 2050 z wynikiem 7,9 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe-Koalicja Polska – 7 proc. (spadek o 0,1 pkt proc.).

Poza parlamentem plasuje się Kukiz'15, które może liczyć na 1,2 proc. głosów – wzrost o 0,2 pkt proc.) oraz sojusz AgroUnii z Porozumieniem – chce na niego głosować 0,5 proc. badanych (spadek o 0,4 pkt proc.).

