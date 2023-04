Hennig-Kloska zapowiada: Za zwycięstwo z PiS-em mogę oddać "jedynkę" na liście

– Myślę, że będzie dobre porozumienie z PSL. Ono jest ważne, kluczowe, to porozumienie może dać wygraną z PiS-em. Waga tego porozumienia jest naprawdę ogromna – powiedziała wiceszefowa Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska w Radiu Zet.

– Oddam swoją jedynkę za zwycięstwo nad PiS-em – zadeklarowała polityk. Jednocześnie zaprzeczyła doniesieniom mediów o tym, że Polska 2050 w rozmowach z PSL domagała się dla siebie pierwszych miejsc na wszystkich listach: – Nigdy nie było takiej rozmowy. Zależy nam na wielu innych elementach, żeby sejm trochę przewietrzyć, żeby znalazły się tam nowe osoby.

– Rozmowy Polska2050 i PSL zostały przerwane z powodu świąt. Dzisiaj się spotkaliśmy. To było dobre spotkanie. Oczywiście każde polityczne porozumienie wymaga kompromisu. Posunęliśmy się dzisiaj do przodu. Natomiast każde porozumienie wymaga odpowiedniej ilości czasu, tym bardziej, że ta umowa, którą negocjujemy będzie dość szeroka – wskazała.

"Porozumienie techniczne"

Hennig-Kloska mówi, że PSL i Polska 2050 zawrą "porozumienie techniczne". – Po wyborach dalej będziemy odrębnymi partiami – wskazała. Zdaniem polityk "wielu ekspertów mówi, że współpraca Polski2050 i PSL, może dać właśnie te mandaty, które pozwolą na zmianę władzy po jesiennych wyborach".

– Joanna Mucha mówiła w Radiu ZET, że część waszych wyborców nie rozumie tego porozumienia z PSL, który jest partią rodem z III RP – zauważyła Beata Lubecka. – Jesteśmy różnymi partiami, to jest jasne. Polska2050 jest partią bardziej centrolewicową, PSL jest bardziej na prawo od nas. My jesteśmy najmłodszą partią na scenie politycznej, PSL jest najstarszą. To porozumienie faktycznie jest porozumieniem technicznym, po wyborach dalej będziemy odrębnymi partiami – powiedziała przewodnicząca klubu Polski 2050.

Czytaj też:

Hołownia proponuje tymczasowe niepodwyższanie podatków