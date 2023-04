Sztab kryzysowy w sprawie ukraińskiego zboża. Minister rolnictwa zabrał głos

We wtorek Robert Telus spotkał się z przedstawicielami rolniczych związków zawodowych z Polski i z innych państw graniczących z Ukrainą. Wydarzenie odbyło się na Lubelszczyźnie w Rakołupach Dużych koło Chełma.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi zwrócił się do obecnych na spotkaniu przedstawicieli organizacji rolniczych z Polski, Czech, Słowacji, Rumunii i Bułgarii o skierowanie wspólnego stanowiska do Komisji Europejskiej.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości poinformował, iż obecnie trwają ustalenia ze stroną ukraińską w sprawie ograniczenia napływu zbóż. Ukraina powstrzyma się od eksportu do Polski pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do nowego sezonu.

Sztab kryzysowy

Przypomnijmy, że premier Mateusz Morawiecki powołał we wtorek sztab kryzysowy w sprawie ukraińskiego zboża w Polsce. Wydarzenie miało związek z protestami przeciwko sprowadzaniu zboża z terytorium Ukrainy.

– Bardzo nam zależy na tym, żeby towar, który płynie z Ukrainy odpowiadał naszym normom, żebyśmy zadbali o zdrowie i bezpieczeństwo Polaków. Odpowiednie służby będą działać, żeby nie tylko zboże, ale również wszystkie produkty spożywcze były bardzo mocno kontrolowane — mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus na konferencji prasowej po obradach sztabu kryzysowego.

– W środę zwrócę się do pięciu krajów, żebyśmy razem wystąpili do Unii Europejskiej o to, żeby mocno zrewidować projekt dotyczący zwolnienia z cła na kolejny okres towarów i produktów z Ukrainy. Wszyscy rozumieją, że pomoc jest ważna, ale musimy sobie z tym poradzić wszyscy — stwierdził Telus. – Nie ustajemy w swojej pracy, bo sprawa zboża jest w tej chwili najważniejsza, ale nie tylko zboża – innych produktów rolnych także – podkreślił.

