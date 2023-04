Zboże z robakami? Tusk uderza w PiS: Ostrzegałem!

Przypomnijmy, że od 1 czerwca 2022 roku ukraińscy rolnicy mogą bez żadnych ograniczeń taryfowych i pozataryfowych wwozić zboże do UE w ramach tzw. korytarzy solidarnościowych. Gigantyczny, niekontrolowany import ziarna z Ukrainy stanowi ogromny kłopot dla polskich rolników. Zboże miało bowiem przejeżdżać przez teren Polski do innych państw, a w praktyce tak nie jest. Ponadto, jak wskazują polscy rolnicy, jest to często zboże niespełniające wymogów jakościowych.

Premier Mateusz Morawiecki powołał na wtorek sztab kryzysowy w sprawie ukraińskiego zboża w Polsce. Wydarzenie miało związek z protestami przeciwko sprowadzaniu zboża z terytorium Ukrainy.

Tusk: Idioci i złodzieje

Do sprawy odniósł się Donald Tusk, który w najnowszym nagraniu nie zostawia suchej nitki na rządzących. Lider KO w swoim krótkim nagraniu przytoczył wypowiedzi oburzonych rolnków.

– "Najgorszy syf wjeżdża do naszego kraj, a rząd bezradnie przygląda się tej patologii". To słowa jednego z rolników, cytowane przez Tygodnik Rolniczy. A teraz szefowa Izby Zbożowo-Paszowej: "to zboże w końcu wyjdzie z tych wagonów i przyjdzie do nas. Tam się mógł rozwinąć robak i się rozwinął, różne bakterie i grzyby". To słowa o zbożu, które płynie od miesięcy z Ukrainy do Polski. Miało pomóc Ukrainie, miało ratować głodujących w Afryce, a tak naprawdę rujnuje polskich rolników i powoduje, że wszyscy zastanawiamy się, z jakiej mąki robiony jest polski chleb – stwierdził Donald Tusk.

Lider PO przekonuje, że od miesięcy ostrzegał przed takim scenariuszem, ale wówczas został oskarżony o powielanie rosyjskiej propagandy. –Ostrzegałem już w czerwcu, razem z polskimi rolnikami. Mówiłem że tak się stanie. Kaczyński zareagował na to słowami: Tusk stoi po złej stronie. A Morawiecki powiedział: to jest ruska propaganda. Przez ostatnie miesiące udawali że coś robią, a nie zrobili nic. Poza jednym – zarobili pieniądze. Polacy dyskutują czy rządzą nami idioci czy złodzieje. Wygląda na to, że jedno i drugie– mówił dalej lider Platformy Obywatelskiej.

Czytaj też:

Zboże z Ukrainy. Janowski proponuje, co zrobićCzytaj też:

Konfederacja żąda komisji śledczej. Bosak: Zdjęli wszelkie kontrole zboża z UkrainyCzytaj też:

"Pomagacie Putinowi!", "robaki w zbożu!". Sejm rozpoczął obrady