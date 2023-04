Premier w USA: To może być początkiem końca "złotego wieku" dla Zachodu

Szef polskiego rządu kontynuuje oficjalną wizytę w Stanach Zjednoczonych. W czwartek polityk spotkał się z think tankiem Atlantic Council w siedzibie Atlantic Council of United States w Waszyngtonie.

Premier mówił o relacjach polsko-amerykańskich oraz inwazji militarnej Rosji na Ukrainę.

twitter

Udział Polski i USA przy odbudowie Ukrainy

W swoim wystąpieniu Mateusz Morawiecki wskazał, że porażka Ukrainy na froncie "może być początkiem końca »złotego wieku« Zachodu". Jego zdaniem, zwycięstwo Ukrainy stanowi gwarancję nie tylko odbudowy, ale także wzmocnienia siły gospodarczej z udziałem strony ukraińskiej.

– Polska zna Rosję nazbyt dobrze. Toczyliśmy wojny przez wieki, wiec wiemy, czego oczekiwać od państwa, które nie ma żadnego poszanowania dla życia Ukraińców, ale też własnych obywateli. Zwykła racjonalność tutaj nie ma zastosowania. Ta wojna dla Kremla jest wojną pomiędzy Rosją a Zachodem. W tym kontekście Polska chce stać się fundamentem europejskiego bezpieczeństwa. Nasi sąsiedzi na Zachodzie jako pierwsi popełnili wielki błąd bliskiej współpracy energetycznej z Rosją, a teraz ich stanowisko wobec Ukrainy nie jest takie samo jak USA czy Polski – mówił szef polskiego rządu. – Polska potrzebuje Stanów, ale Stany potrzebują solidnych europejskich sojuszników, którzy cenią sobie współpracę transatlantycką – dodał.

Siła odstraszania

Premier podkreślił, iż polski rząd zwiększa wydatki na obronność, przy czym w tym roku nawet do 4 proc. Produktu Krajowego Brutto (PKB). Jak zauważył, jest to jeden z najwyższych poziomów wśród krajów członkowskich NATO. – Kupujemy nowe czołgi Abrams, samoloty bojowe F-35 i systemy wyrzutni rakietowych – zaznaczył polityk.

– Polska leży na granicy dwóch cywilizacji, które się ścierają, ale nas to nie złamało tylko uczyniło bardziej odpornymi. Polska staje się liderem w naszym regionie. Pragniemy przywrócenia pokoju, ale samo zwycięstwo wojskowe to nie wszystko. Potrzebujemy nowego planu odbudowy Ukrainy i całego regionu. NATO jest kluczem do bezpieczeństwa wolnego świata. Razem jesteśmy tak silni, że możemy nigdy nie musieć walczyć, dlatego trzeba wzmacniać współpracę w ramach NATO – stwierdził Morawiecki.

Czytaj też:

Morawiecki w "NYT": Tutaj potrzeba interwencji prezydenta BidenaCzytaj też:

Rau: Prowadzimy rozmowy o koncepcji ścisłej współpracy polityczno-wojskowej regionu z Ukrainą