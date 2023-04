"Edukacja dla pamięci". Skąd Polacy czerpią wiedzę historyczną?

Badanie jest największym jak dotąd przedsięwzięciem tego typu w Polsce. Jego celem było poznanie stopnia wiedzy o przeszłości oraz sprawdzenie, czy wiedza historyczna wywołuje refleksję i pomaga zrozumieć teraźniejszość.

Świadomość społeczna. Badanie

– Jesteśmy instytucją, która jest w stanie, także w wirtualnej przestrzeni, przedstawić prawdziwą, zgodną z prawdą historyczną, ofertę edukacyjną. Ona też znajduje już potwierdzenie w badaniach. Z tych badań wynika wprost, że przyszła pamięć i świadomość historyczna będzie się kształtować z jednej strony – w wirtualnej przestrzeni, ale z drugiej strony – w skrajnie odległych w emocjach nauczania historii, w miejscach narodowej pamięci i traumy – powiedział prezes Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) dr Karol Nawrocki.

– Każdy budowniczy wie, że zanim zbuduje gmach, powinien rozpoznać grunt, na którym go zbuduje. Podobnie jest ze zmianami w świadomości społecznej – zanim postanowimy dokonać pewnej zmiany, zanim dokonamy pewnych działań w zakresie zmian w świadomości społecznej, powinniśmy dogłębnie rozpoznać grunt, na którym chcemy te działania podejmować – zauważył dr hab. Krzysztof Malicki, który kierował pracami zespołu.

Wpływ historii na współczesność

Z przedstawionej w czwartek analizy wynika, iż pozyskiwana przez Polaków wiedza o historii pochodzi ze zróżnicowanych źródeł: zarówno tradycyjnych (rozmowy ze starszym pokoleniem, wizyty w muzeum), jak i nowoczesnych (internet, gry komputerowe). Według autorów badania, optymizmem napawają informacje na temat roli muzeów – są one często uznawane za ciekawe i wiarygodne źródła wiedzy. Co ciekawe, u około jednej trzeciej uczniów i Polaków powyżej 20. roku życia stwierdzono tendencję do odnajdywania wpływu historii na współczesność.

– Widzimy, że ten głęboki dysonans pomiędzy tym, czego chce młodzież i chcą Polacy powyżej 20. roku życia odpowiada właściwie na tok tej dyskusji w tym kontekście. Będąc przywiązanym do prawdy, do rodzaju emocji i cierpienia, równocześnie należy otwierać się na nowe ścieżki – oznajmił prezes IPN w trakcie dyskusji na otwarcie Kongresu Pamięci Narodowej. Wydarzenie odbyło się na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.