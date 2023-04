Prezydent Duda w Austrii. Przydacz o celach wizyty

Oficjalna wizyta rozpocznie się w piątek przed południem na dziedzińcu Pałacu Hofburg od ceremonii oficjalnego powitania przez prezydenta Austrii Alexandra Van der Bellena wraz z małżonką – poinformowała Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W planach Andrzeja Dudy znalazły się spotkania z prezydentem Austrii Alexandrem van der Bellenem oraz kanclerzem kraju Karlem Nehammerem. Przewidziano także rozmowę z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafaelem Grossim.

Główny temat rozmów

Na czwartkowej konferencji prasowej szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej wyjaśnił, że głównym tematem rozmów polskiego przywódcy w Wiedniu będzie wojna na Ukrainie.

– Prezydent Duda będzie starał się przekonywać do bardziej aktywnego wsparcia, szanując uwarunkowania prawne [Austria pozostaje neutralna i nie należy do NATO – przy red.]. Jest całe spektrum działań, które strona austriacka może realizować jako państwo demokratyczne, zachodnioeuropejskie i oparte o wartości. Będziemy starali się zachęcać naszych partnerów do większej aktywności na tym odcinku – powiedział Marcin Przydacz.

– Przy poszanowaniu konstytucyjnej neutralności Austrii, rozmowa będzie się koncentrowała wokół narzędzi ekonomicznych i finansowych. Austria, jak każdy członek Unii Europejskiej, ma zdolność decyzyjną, by podejmować konkretne działania natury sankcyjnej – dodał.

Polityk przekazał, iż rozmowy z udziałem głowy państwa polskiego będą także dotyczyć zwiększenia współpracy gospodarczej krajów oraz sprawy upamiętnienia ofiar leżącego na terytorium Austrii obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen.

– Austria jest ważnym partnerem gospodarczym dla Polski, szereg austriackich firm działa na terytorium Polski, ale również polski biznes spogląda na Austrię jako na ciekawe miejsce do realizowania swoich interesów – stwierdził Przydacz.

