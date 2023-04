Kongres Pamięci Narodowej w Warszawie. Jak opowiadać Polakom o historii?

W czwartek, 13 kwietnia o godz. 09:30 uroczystego otwarcia Kongresu Pamięci Narodowej w Warszawie dokonał prezes Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) dr Karol Nawrocki. W swoim wystąpieniu podkreślił niezwykłą rolę spotkań z historią w całkiem nowej formie – z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, gier, konkursów, wystaw, a także ciekawych dyskusji.

Jednym z najważniejszych punktów dnia było przedstawienie wyników raportu pod tytułem "Edukacja dla pamięci". Jest to wynik szczegółowych badań społecznych na temat pamięci i świadomości historycznej młodych Polaków. Raport, przygotowany przez zespół pod kierownictwem dr. hab. Krzysztofa Malickiego, stanowił główną inspirację dla organizacji Kongresu Pamięci Narodowej.

W trakcie pierwszego dnia wydarzenia, które odbywa się na Stadionie PGE Narodowym, można było odwiedzić kilka stref podzielonych tematycznie – przekazał IPN.

"Są jeszcze tacy, którzy mówią, że IPN jest niepotrzebny"

– Jest w polskim parlamencie i życiu publicznym część ludzi, która nie docenia tego, że wyszło cztery tysiące publikacji od powstania IPN o istocie systemów totalitarnych. Odnaleźliśmy 300 bohaterów podziemia antykomunistycznego. (…) Są jeszcze tacy, którzy mówią, że IPN jest niepotrzebny i nasze archiwa powinniśmy zabetonować, nie mówić o tym, co było przed rokiem 1989 – mówił dr Karol Nawrocki.

– Widzimy, istotą jakiego zagrożenia są systemy totalitarne (…). Obnażanie ich jest nie tylko refleksją o historii XX wieku, ale refleksją o współczesnym świecie i jego przyszłości. (…) Głównym problemem funkcjonowania takich instytucji jak IPN jest to, że są tacy, którzy z dziedzictwa systemu totalitarnego czerpali korzyści i nadal to robią, są do niego przywiązani, czy wychowani w propagandzie sowieckiej – dodał.

Pierwszy dzień Kongresu Pamięci Narodowej zakończyła gala Sygnetów Wydawnictwa IPN. Laureaci otrzymali statuetkę sygnetu i dyplom, a sześć najwyżej ocenionych przez Kapitułę książek w danej kategorii zostanie wydanych w języku obcym. Zdaniem internautów, najlepszą książką 2022 roku została publikacja "Alfred Szklarski – sprzedawca marzeń. Pierwsza biografia twórcy przygód Tomka Wilmowskiego".

