Legutko: Społeczeństwa mają dość sankcji na Rosję, a Unię męczy wojna na Ukrainie

W czwartek Unia Europejska po raz kolejny rozszerzyła sankcje na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę. Na czarnej liście UE znalazły się "Grupa Wagnera" i firma medialna RIA FAN – organizacje związane z przyjacielem Władimira Putina i biznesmenem, Jewgienijem Prigożinem.

Społeczeństwa zachodnie mają dość sankcji

Na antenie radiowej Jedynki profesor Ryszard Legutko, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, stwierdził, że te sankcje mają ograniczony wpływ na agresora i przynoszą więcej szkody UE niż Rosji.

– Po jakimś czasie społeczeństwa krajów, które narzucają sankcje, domagają się ich złagodzenia. Wchodzimy powoli w ten okres. Dlatego mówi się o konieczności rozmów pokojowych, rozpoczęcia jakichś negocjacji, co oczywiście wprawia w wielki gniew rząd i prezydenta Ukrainy, bo to oznacza, że Rosjanom daje się na talerzu to, co zdobyli. Warunkiem powinno być wycofanie, a nie uznanie zdobyczy wojennych, jako tego materiału do negocjacji– zaznaczył profesor.

Legutko wskazał, że porażka Rosji leży w interesie Polski. Podkreślił, że nasz kraj musi wspierać Ukrainę tak, jak robił to do tej pory. – Nie ustawać, zbroić się, pomagać, nakłaniać innych, podnosić cały czas tę sprawę, nie ulegać tendencjom i nie wpisywać się w nie. Bo to jednak w naszym interesie jest porażka, a nie zwycięstwo Rosji, nawet takie umiarkowane i niecałkowite – powiedział polityk.

Unia zmęczona Ukrainą

Zdaniem europosła, unijni decydenci są już zmęczeni pomaganiem ogarniętej wojną Ukrainie. Europoseł przypomniał w radiowym programie "pełne egzaltacji przemówienia Ursuli von der Leyen" z początku wojny i stwierdził, że obecnie ten temat nie wzbudza już wśród eurokratów takich emocji.

– Mimo, że niektórzy unijni politycy wypowiadają się stanowczo na temat Rosji, to w ich przemówieniach jest coraz mniej treści – ocenił. Jego zdaniem ukraińscy przywódcy zdają sobie sprawę z nastrojów panujących w Unii.

