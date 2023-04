Fogiel: Im bliżej kampanii, tym więcej Kaczyńskiego w mediach i w Polsce

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński miał wrócić do przedwyborczych podróży po kraju i rozmów z mieszkańcami po Wielkanocy. Wiadomo, że pierwszą po przerwie wizytę w małej miejscowości złoży w sobotę. Nie ma jednak jeszcze szczegółowych planów co do jego dalszych wyjazdów.

Fogiel: Kaczyński ma chore kolano, a nie sepsę

Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel przypomniał, że zbliża się święto narodowe i to również ma wpływ na plany prezesa. W rozmowie z dziennikarzem radia RMF FM Krzysztofem Berendą zaznaczył, że im bliżej wyborów, tym więcej będzie Kaczyńskiego w mediach.

Dziennikarz zapytał, dlaczego prezes PiS nie bronił Czarnka podczas czwartkowego głosowania nad wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki – Prezes jeszcze chodzi o kuli, trwa rekonwalescencja po operacji kolana i dlatego siada z tyłu sali sejmowej – tłumaczył Fogiel. Polityk zdementował również plotki, jakoby Kaczyński zaraził się sepsą.

Dodał, że wystąpienie prezesa partii na mównicy sejmowej w sprawie Czarnka nie było konieczne, bo minister edukacji i nauki oraz wicepremier Piotr Gliński wyczerpująco odpowiedzieli na zarzuty opozycji.

Sposoby na inflację

Krzysztof Berenda zapytał swojego gościa o to, jaką radę na inflację ma Prawo i Sprawiedliwość. Przypomniał, że ekonomiści oceniają, że żywność będzie tanieć nieznacznie i wolno. Fogiel odpowiedział, że rząd robi co może w tej kwestii. – Podstawowym sposobem zbijania inflacji jest podnoszenie stóp procentowych – mówił polityk. Dodał jednak, że nie sugeruje takiego rozwiązania i że podnoszenie stóp leży w gestii Rady Polityki Pieniężnej.

Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych przypomniał, że podnoszenie stóp procentowych wywołałoby niezadowolenie kredytobiorców, ponieważ wzrosłyby ich raty.

– Rząd będzie nadal podejmował działania, aby w kieszeniach Polaków zostawało więcej pieniędzy. Chociażby zamiast dotychczasowych około 10 mld zł ze zwrotu podatków, w tym roku zwrot wyniesie około 17 mld zł – powiedział poseł PiS. – To możliwe dzięki reformie podatkowej, obniżce podatków, dzięki zwiększeniu kwoty wolnej od podatku – wyjaśnił Fogiel.

