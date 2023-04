"Doprowadzić do punktu zwrotnego w Niemczech". Trwa kongres IPN

W czwartek, 13 kwietnia o godz. 09:30 uroczystego otwarcia Kongresu Pamięci Narodowej w Warszawie dokonał prezes Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) dr Karol Nawrocki. W swoim wystąpieniu podkreślił niezwykłą rolę spotkań z historią w całkiem nowej formie – z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, gier, konkursów, wystaw, a także ciekawych dyskusji.

Reparacje w XX wieku

W drugi dzień kongresu wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk oraz wiceminister kultury Jarosław Sellin wzięli udział w panelu „Reparacje wojenne w XX wieku okiem polityków”.

Wiceszef MSZ zaprezentował raport dotyczący polskich strat wojennych. Polityk podkreślił, że prezentowana kwota jest "konserwatywna". – Tym raportem mówimy dość przemilczeniu, przedawnieniu i zapomnieniu – dodał.

Mularczyk podkreślił, że Niemcy starają „spychać sprawę reparacji z agendy międzynarodowej”. Berlin jednocześnie prowadzi jednak rozmowy z krajami z Afryki "w blasku fleszy", gdyż służy to ich polityce. Berlin rozmawia z tymi państwami i przeprasza je za kolonializm.

Mularczyk: Nauczyć Niemców historii

– To oczywiście jest właściwie i potrzebne. Ale jak to ma się do kwestii związanych z tym, że Polska – jako największy sąsiad oraz partner handlowy, polityczny i gospodarczy – nie może się doprosić jakichkolwiek rozmów dotyczących reparacji – mówił.

Mularczyk dodał,że raport dotyczący polskich strat wojennych będzie dostępny niedługo w języku niemiecki, włoski i hiszpańskim. Polityk kontynuował, że nasz zachodni sąsiad "wyczyścił" swoją pamięć historyczną i nie czuje się w obowiązku kontynuować tematu.

– Przed nami proces pracowania nad Niemcami w postrzeganiu historii II wojny światowej. Musimy nauczyć Niemców ich własnej historii, bo oni nie chcą o niej pamiętać – zaznaczył Mularczyk. Podkreślił również, że skutki ekumeniczne, demograficzne i gospodarcze II wojny światowe do dzisiaj oddziałują na sytuację w Polsce.

