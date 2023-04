Wojny żywnościowe

Dekameronki na sobotę II Mieliśmy do czynienia z ciekawym zjawiskiem – dwiema wojnami żywnościowymi zakończonymi porozumieniem ponad podziałami.

Okazało się, jak to zwykle ostatnimi czasy, że Ukraina wszystkich pogodziła. Ale do przysłowiowej rzeczy. W styczniu gruchnęło, że Unia dopuściła do obrotu (nie pierwszy raz) kontrowersyjny rodzaj żywności, oparty na mące zrobionej z mielonych świerszczy. Gruchnęło strasznie, bo wielu dopiero się dowiedziało, że toto od dawna pałęta się po żywności, tylko nikomu nie chce się rozwikłać łacińskich opisów wielkości mróweczki na spisie zawartości produktu.