Macron i podkowa

Przez to podkowa odpadła, przez to koń się przewrócił, przez to załamała się szarża i przegrano bitwę (skracam).I tak oto z powodu niedbałości i nieobowiązkowości jednego kowala upadło królestwo. Współczesność ubrała tę samą opowieść w język „matematyki chaosu” i powiedzenie, że trzepot motyla nad Amazonką może wywołać burzę w Europie.