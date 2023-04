Francja arogancja

Pieczeń rzymska II Emmanuel Macron jest mężem swojej żony. Mężem stanu niestety nie jest.

Napytał sobie wielkiej biedy w kraju, forsując podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. Francja wyszła na ulice. We Włoszech, gdzie Francuzów niespecjalnie kochają, a na emeryturę idzie się w wieku 67 lat, wywołało to złośliwe komentarze. Wynika z nich, że Francuzi są narodem rozbestwionym do granic, a na dodatek ze strachu przed Marine Le Pen wybrali sobie fatalnego prezydenta.