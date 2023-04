Ziemkiewicz: Od czasu do czasu Komendant odlatuje

"Od czasu do czasu Komendant odlatuje. Jak z kopertowymi wyborami i piątką dla zwierząt. Z wiekiem okresy remisji wydają się coraz krótsze" – skomentował Rafał Ziemkiewicz.

Na niedzielę Prawo i Sprawiedliwość zaplanowało formalne obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Przed Pałacem Prezydenckim przemówienie wygłosił prezes PiS.

W pewnym momencie Jarosław Kaczyński powiedział "za chwilę zostanie złożone zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa z artykułu 134 kodeksu karnego – przestępstwa zamordowania prezydenta Rzeczypospolitej". Szef PiS wyraził nadzieję, że znajdą się odważni prokuratorzy, którzy podejmą tę sprawę.

twitter

Przemówienie Kaczyńskiego

– Od momentu tragedii smoleńskiej, od tego czarnego dnia minęło 13 lat. To długi okres w życiu człowieka, ale również w wymiarze historycznym. W ciągu ostatnich 13 lat historia zmieniała bieg, ale spójrzmy na to wszystko, co się wydarzyło z perspektywy tej tragedii – powiedział Jarosław Kaczyński. – Chcieliśmy poznać prawdę – mówił w swoim wystąpieniu Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS zauważył, iż powstała "masa kłamstw" odnośnie przyczyn katastrofy pod Smoleńskiej, m.in. o rzekomej kłótni na lotnisku. – Później pojawiły się inne kłamstwa dot. np. tego, że my tę tragedię chcemy wykorzystać do celów politycznych – zaznaczył.

Kaczyński zwrócił się też do Antoniego Macierewicza o podziękował mu za "próby wyjaśnienia tego, co się stało pod Smoleńskiem", "żelazną wolę" oraz "za to, że się nie cofnął".

Szef PiS odniósł się również do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. – Walka Ukraińców zadziwia cały świat. Dużą pomoc Ukrainie udzieliły Polska, USA i Wielka Brytania. W sprawie Ukrainy chce stawiać się Władimira Putin przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Niestety, w sprawie katastrofy smoleńskiej nie jest to tak intensywne działanie – mówił.

Czytaj też:

Katastrofa smoleńska. Macierewicz składa zawiadomienie ws. zamachu na KaczyńskiegoCzytaj też:

Katastrofa smoleńska. Nowacka: Wyjaśnienie już dawno zostało przedstawione