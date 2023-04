Macierewicz: Podkomisja smoleńska przekaże prokuraturze niepublikowane dotąd materiały

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w Smoleńsku trafi w poniedziałek do prokuratury. Złoży je podkomisja smoleńska.

Macierewicz: Mamy nowe materiały

Zawiadomienie liczy 1,5 tys. stron, zawiera 17 załączników. Marszałek senior Sejmu Antoni Macierewicz poinformował na antenie radiowej Jedynki, że pewne dokumenty, które zostaną przekazane śledczym, nie były do tej pory upublicznione.

– To ok. 800 stron precyzyjnej analizy wskazującej, jak bardzo służby rosyjskie interweniowały w sprawy polskie, w jak dużym stopniu uzależniały od siebie media i poszczególnych polityków – powiedział polityk. Ponadto, do zawiadomienia dołączono ustalenia podkomisji dotyczące ponownego zbadania wypadku samolotu Tu-154m w Smoleńsku. Zostały one opublikowane w raporcie prac podkomisji.

Zdaniem marszałka seniora, sprawa katastrofy musi być rozpatrzona przez międzynarodowe podmioty. Dziennikarz zapytał rozmówcę, czy w zawiadomieniu zostały wymienione nazwiska osób podejrzanych o zlecenie, zorganizowanie i wykonanie rzekomego zamachu. Gość odpowiedział, że "szerzej będziemy mogli o tym mówić, kiedy przekażemy materiały prokuraturze".

Zawiadomienie będzie upublicznione

Dodał, że zawiadomienie do prokuratury zostanie opublikowane we wtorek.– To jest kwestia normalnego działania wobec opinii publicznej, która ma prawo przecież wiedzieć, w tak ważnej dla całego narodu i państwa polskiego sprawie znać wszystko, co może być przekazane publicznie. Taki komunikat zostanie przekazany we wtorek. Nie tylko, że jest wniosek złożony, ale to, co będzie można na ten temat powiedzieć tak, żeby prokuratura miała pewność, że wszystkie formalne rzeczy zostały zrealizowane zgodnie z prawem – powiedział Macierewicz.

13 lat temu w rocznicę mordu katyńskiego w wyniku katastrofy lotniczej zginęło 96 osób, w tym para prezydencka Rzeczpospolitej Polskiej.

– Nie może trwać taka sytuacja, w której dysponujemy dowodami o zamachu i nie ma postępowania w sprawie tego straszliwego aktu. Dlatego komisja przygotowała wniosek do prokuratury o podjęcie badania nie tylko katastrofy, ale także zamachu skierowanego przeciwko prezydentowi Rzeczypospolitej – zapowiedział w niedzielę Antonii Macierewicz.

