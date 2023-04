Premier: Mamy do czynienia z absolutnie przełomowym dniem

W poniedziałek w Warszawie premier Mateusz Morawiecki i prezes PKN Orlen Daniel Obajtek wystąpili podczas konferencji prasowej dot. realizacji strategicznych planów Grupy ORLEN w obszarze energetyki jądrowej.

Koncern ogłosił, że pierwsze modułowe reaktory atomowe (SMR) w Polsce mogą powstać we Włocławku, Ostrołęce, Stawach Monowskich, Krakowie, Dąbrowie Górniczej, okolicach Warszawy oraz Tarnobrzega lub Stalowej Woli. Do końca 2023 r. Orlen ma ogłosić w sumie 20 lokalizacji pod budowę SMR-ów.

Morawiecki: Przełomowy dzień

– Dzisiaj mamy do czynienia z absolutnie przełomowym dniem. Ten dzień na pewno przejdzie do historii, ponieważ Polska potrzebuje czystego, taniego, bezpiecznego źródła energii elektrycznej, cieplnej. Atom, a zwłaszcza tzw. mały atom, to bardzo dobra droga do szybkiego uzupełnienia naszych zasobów. Polska potrzebuje tanich i czystych źródeł energii. Modernizujemy polską energetykę po to, aby takie źródła w jak najkrótszym czasie zapewnić. Te tanie, czyste i bezpieczne źródła energii będą służyły Polsce przez dziesięciolecia – stwierdził na konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podziękował prezesowi PKN Orlen Danielowi Obajtkowi "za podjęcie się niesamowicie ważnego zadania dla całej polskiej gospodarki i energetyki".

– Ze względu na politykę klimatyczną Unii Europejskiej, w której jesteśmy i chcemy być, spalanie węgla będzie coraz droższe. Rocznie dzięki posadowieniu jednego re–aktora SMR będzie można zaoszczędzić od 100 do 200 mln euro na emisji CO 2 – mówił Morawiecki.

– Dziś potrzebujemy pilnie alternatyw – dodał polityk.

Działania PKN Orlen

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego.

W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 278,51 mld złotych w 2022 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1999 r.

