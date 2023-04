Fogiel punktuje Tuska: Narzeka na drożyznę, a chce wprowadzić w Polsce euro

Radosław Fogiel, szef sejmowej komisji spraw zagranicznych, w telewizji Polsat News skomentował marsz, na który zaprasza lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Polityk PO napisał na Facebooku, by 4 czerwca Polacy przyjechali do stolicy, by zaprotestować przeciwko "drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu".

Fogiel: Drożyzna to przecież to, co nam Tusk proponuje

– To pierwsza w historii sytuacja, w której Platforma będzie maszerować przeciwko sobie – ocenił poseł Prawa i Sprawiedliwości. Fogiel przypomniał, że za czasów rządów koalicji PO-PSL zarobki były niższe niż obecnie i gdyby Platforma doszła do władzy, wynagrodzenia Polaków prawdopodobnie spadłyby znowu. – Drożyzna to przecież to, co nam Tusk proponuje. Przecież on chciałaby wprowadzić euro. Ale też niskie płace, pięć złotych za godzinę i ciesz się człowieku – mówił Fogiel.

Następnie przywołał kolejne sprzeczności, które głosił szef Platformy Obywatelskiej. Tusk zapowiedział, że tym razem nie wyjedzie do Brukseli. – Ostatnio jak tak mówił w 2014 roku, to kilka tygodni później spakował walizki i pojechał – skomentował polityk PiS.

Wiarygodność liderów Platformy

Fogiel odniósł się również do innych słów lidera PO. Podczas spotkania z wyborcami Tusk poruszył kwestie związane z ekologią. – Bardzo mnie to rozbawiło, gdy on wyszedł i mówił o zamianie rzek w ścieki, a Rafał Trzaskowski, sprawca katastrofy ekologicznej w Czajce na wszelki wypadek bił brawo. No, wyjątkowa złośliwość – ocenił szef sejmowej komisji spraw zagranicznych.

Polityk PiS odniósł się również do kwestii popularności Tuska i Trzaskowskiego wśród wyborców Platformy. – To jest walka buldogów pod dywanem. To jest tajemnica poliszynela dla każdego, kto się zajmuje polityką. Oni są niewiarygodni – ocenił były rzecznik PiS.

