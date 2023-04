Kwiecień: Kto będzie wydawał certyfikat prawdziwego katolika?

DoRzeczy.pl: Zdaniem Donalda Tuska na Pomorzu wygrywa Platforma Obywatelska, ponieważ w tym regionie Kościół nie sprzyja PiS. To nie pierwsza tego typu wypowiedź lidera PO. Czy pani w ogole odczuwa wsparcie kościoła?

Anna Kwiecień: Donald Tusk jest przekonany, że jest ekspertem w wielu dziedzinach, jednak ironią jest, że występuje jako znawca wiary i Kościoła katolickiego. Można zdrowo się z tego uśmiać. Powiem wprost, że podróżując po Polsce i uczestnicząc w Mszach świętych, czy to na Pomorzu, czy środkowej bądź wschodniej części kraju, nigdy nie spotkałam się z przypadkami uprawiania polityki w Kościele, albo wspierania przez duchownych Prawa i Sprawiedliwości. Nie zauważyłam, żeby prawdy wiary się zmieniły, bądź były głoszone inne prawdy, niż Dekalog. Słowa wypowiadane przez Donalda Tuska są śmieszne i żałosne.

Jednak padają. Dlaczego?

Tusk po ataku na Jana Pawła II próbuje stworzyć iluzję o tym, że Kościół jest podzielony. Stara się wytworzyć poczucie schizmy kościoła zachodniego i północnego oraz kościoła wschodniego i południowego w Polsce. Nie znam kapłana, który popierałby pomysł Donalda Tuska mówiący o tym, że każda osoba, która znajdzie się na liście Koalicji Obywatelskiej, musi popierać aborcję do 12 tygodnia ciąży. Donald Tusk robi, co może, żeby przyciągnąć do siebie katolików, jednocześnie starając się oderwać ich od Kościoła, a dzieje się tak dlatego, że PO bardzo skręciła na lewo, a wielu jej sympatyków wręcz głosi antyklerykalizm.

Wcześniej słyszeliśmy słowa Donalda Tuska mówiące o tym, że prawdziwi katolicy nie mogą głosować na PiS

A kto miałby wydawać certyfikat prawdziwego katolika? Donald Tusk? Ten sam człowiek, który głosi otwarcie poparcie dla aborcji od 12 tygodnia ciąży? W tej chwili wynosi się pana Nitrasa jako członka sztabu kampanii Koalicji Obywatelskiej, czyli człowieka, który chce opiłowywać przywileje katolików. Oni zaprzeczają wszystkiemu, co sami mówią, to pomieszanie z poplątaniem.

