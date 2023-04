Orlen wygrywa w sądzie z "Newsweekiem". Dziennikarze sprostują nieprawdziwe informacje?

Prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował na swoim Twitterze, że spółka, którą kieruje wygrywa w sądzie z tygodnikiem "Newsweek Polska". Sprawa dotyczy artykułu ze stycznia 2022 roku na temat fuzji PKN Orlen z grupą Lotos opublikowanego na łamach pisma.

Sześć kłamstw

Obajtek zamieścił na swoim Twitterze listę sześciu nieprawdziwych informacji z artykułu "Jak Hofman wykiwał Kaczyńskiego". Czytamy tam między innymi, że niezgodne z prawdą było twierdzenie, że Orlen ma połączyć się z węgierską firmą paliwową MOL.

W poście Obajtka czytamy, że Orlen nigdy nie realizował ani obecnie nie realizuje fuzji z węgierskim MOL. Z tekstu wynika natomiast, że węgierska firma kupiła stacje paliw w Polsce, ale nie będzie tam sprzedawać rosyjskiego paliwa, jak twierdzi autor artykułu w "Newsweeku", tylko benzynę i olej napędowy kupiony od Orlenu.

W artykule można było przeczytać również, że na fuzji producentów paliw miał skorzystać były poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Hofman. Mianowicie połączenie Orlenu z Lotosem rzekomo było związane z otwarciem spółki Hofmana na Węgrzech (R4S Consulting, firma z branży public relations).

Ponadto, Hofman rzekomo sugerował Obajtkowi, by ten przejął regionalne gazety należące do grupy Polska Press. Zdaniem Obajtka nieprawdą jest także, że jego dobre kontakty z Hofmanem miały zachęcić Węgrów do inwestowania w Polsce.

Kontakty Obajtka z Sasinem

Jako inny przykład fałszu prezes Orlenu wskazał zdanie, że nie konsultuje on swoich planów przejęcia spółek z ministrem aktywów narodowych Jackiem Sasinem, a ten dowiaduje się o wszystkim z mediów.

Obajtek podkreślił, że Hofman nie ma ani pośredniego, ani bezpośredniego wpływu na jego działania. Dodał, że "budowa koncernu odbywa się we współpracy z polskim rządem, a kluczowe decyzje są uprzednio konsultowane z ministrem aktywów państwowych".

