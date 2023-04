"Nikt nie został wywłaszczony". Horała odpowiedział Tuskowi

– Jadąc na Zamojszczyznę, mijałem dziesiątki transparentów i banerów na domach ludzi, którzy protestują przeciwko tym brutalnym wywłaszczeniom pod CPK. Jeden napis był szczególnie emocjonalny: "PiS zabiera nam nasze domy". Już nikt nie ma złudzeń, że to jest partyjny kaprys, aby budować pomnik wielkości Kaczyńskiego, jakim ma być CPK, kosztem tysięcy polskich rodzin – powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas spotkania z wyborcami w Lublinie.

– Jak wiecie, ja właściwie jeżdżę od miasta do miasta, od północy na południe, od wschodu na zachód. Wszędzie bez wyjątku spotykamy ludzi, którzy czują się okradani, którym niszczy się życie przez niekonsultowane, brutalne w metodzie akcje wywłaszczeń pod horałowo-pisowskie CPK – stwierdził lider PO.

CPK. Horała odpowiada Tuskowi

Na słowa Donalda Tuska odpowiedział pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała.

"Uprzejmie informuję, że ani brutalnych, ani łagodnych, ani tysięcy, ani jednego. Nikt nie został wywłaszczony (w przeciwieństwie do inwestycji za PO). Wszystkie grunty jak do tej pory CPK nabył, bo właściciel uznał, że oferta go satysfakcjonuje i dobrowolnie sprzedał" – napisał polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK jest w stu procentach własnością Skarbu Państwa. Obóz władzy twierdzi, iż Port to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w naszej części Europy.

W ramach projektu w odległości 37 kilometrów na zachód od Warszawy, na obszarze około 3 tys. hektarów, zostanie wybudowany Port Lotniczy "Solidarność", który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

