Bosak: Osoba odpowiedzialna za straty w gospodarce powinna pójść do więzienia

– Osoba, która spowodowała wielomiliardowe straty w polskiej gospodarce, wejście na rynek "zboża technicznego", gdzie taki termin w systemie prawnym nie istnieje, ta osoba niezależnie od tego, czy jest premierem, ministrem, czy szefem partii rządzącej powinna pójść do więzienia – powiedział Krzysztof Bosak z Konfederacji na antenie Radia Zet.

Polityk stwierdził, że "mamy do czynienia z gigantyczną aferą gospodarczą". – Jakość działań rządu w kryzysie zbożowym oceniam bardzo źle. Mamy do czynienia z gigantyczną aferą gospodarczą. Udało nam się namówić szereg partii opozycyjnych na wspólne zebranie podpisów pod wnioskiem o komisję śledczą. Nieraz krytykowałem wnioski o komisje śledczą, tak teraz myślę, że jest materiał na komisje śledczą, dlatego, że państwo odstąpiło od swoich obowiązków, a nawet od obowiązków unijnych – wskazał.

Bosak: To trzeba wyjaśnić

Bosak przekonuje, że jedno to rozporządzenie unijne wymuszające otwarcie rynku, entuzjastycznie popierane przez PiS, rząd i inne partie też. – Druga sprawa, to jest zdjęcie wszelkich kontroli, które nie powinno nastąpić, a ktoś wydał takie polecenie. W mojej ocenie to godziło w interesy państwa polskiego i należy to wyjaśnić, jakie są ślady na piśmie, którzy politycy, czy to było w trybie formalnym, czy ktoś złamał prawo – stwierdził gość Radia Zet.

Poseł Konfederacji przekonuje, że powołanie komisji śledczej jest możliwe. – Moim zdaniem da się działać bardzo szybko, to nie jest jakaś bardzo skomplikowana sprawa, my większość faktów już znamy. Trzeba ustalić, kto podpisywał dokumenty. PiS będzie się starał tuszować sprawę i to głosowanie będzie sprawdzianem. W najlepszym razie będzie informacją dla opinii publicznej, kto chce tuszować te sprawę – podkreślił Krzysztof Bosak.

Czytaj też:

Zboże z Ukrainy. Rumunia chce wziąć przykład z Polski