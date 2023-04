Żaryn: Dotkliwsze kary za szpiegostwo są potrzebne

W wywiadzie dla "Gazety Polskiej Codziennie" zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn ocenił, że w Polsce potrzebne są dotkliwsze kary za szpiegostwo.

Nowelizacja przepisów dot. szpiegostwa

Surowsze sankcje za ten występek zaproponowali autorzy nowelizacji Kodeksu karnego, której projekt trafił do Sejmu w poniedziałek.

Nowelizacja przewiduje między innymi rozszerzenie znamion przestępstwa szpiegostwa przeciwko państwu polskiemu. Karana będzie nie tylko działalność szpiegowska na rzecz obcego państwa, ale również inne formy ją maskujące. Ponadto, wzrosną kary dla osób, którym to przestępstwo zostanie udowodnione.

Obecnie kara za udział w działalności obcego wywiadu wynosi od roku do 10 lat więzienia. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie to od 5 do 25 lat więzienia. Za szpiegostwo polegające na udzielaniu informacji zagranicznym wywiadom grozi dziś od 3 lat więzienia. Po zmianach – od 8 lat więzienia albo nawet dożywocie. Za kierowanie i organizowanie działalności obcego wywiadu na terenie polski będzie grozić kara od 10 lat więzienia oraz dożywocie. Obecnie – od 5 lat lub 25 lat więzienia.

Kara za dezinformację

Kolejną zmianą jest karanie dezinformacji związanej z działalnością szpiegowską. W projekcie czytamy, że chodzi o rozpowszechnianie "nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, mających na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej".

Zdaniem Żaryna, to pozytywna zmiana. – Mamy do czynienia z potrzebą zmiany i zwiększenia restrykcji i sankcji związanych z tą kategorią przestępczości. Szpiegostwo nadal jest jednym z najbardziej poważnych zagrożeń dla polskiego państwa – ocenił zastępca ministra.

Polityk odniósł się też do kwestii dezinformacji prowadzonej na zlecenie obcych wywiadów. Pozytywnie ocenił fakt, że w myśl nowelizacji za ten czyn będzie grozić nie mniej niż osiem lat więzienia.– To jest aktywność, którą rzeczywiście widzimy w ostatnich latach. Szereg działań wywiadu Rosji i Białorusi koncentruje się nie tylko na prowadzeniu typowego wywiadu, czyli zbieraniu informacji, ale również na prowadzeniu działań dezinformacyjnych – tłumaczył.

"Agentura rosyjska w Polsce to nie bajka"



Wielka operacja propagandowa Kremla po katastrofie smoleńskiej