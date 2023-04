Premier: Symbolem Powstania w Getcie Warszawskim były dwie flagi – polska i żydowska

– Tamten rozpaczliwy krzyk zlikwidowanego getta, ten krzyk z otchłani usłyszeli żołnierze AK. Dla mnie wielkim symbolem tego powstania w getcie warszawskim były dwie powiewające flagi – flaga polska i flaga żydowska, które w trakcie Powstania przez krótki czas powiewały nad Gettem Warszawskim – wskazał szef rządu podczas porannej uroczystości.

– Chciałbym również złożyć hołd polskim żołnierzom AK, którzy oddali swoje życie. To walka w sprawie, która była dla nich również najważniejsza, bo Żydzi stanowili część całego społeczeństwa RP w czasie II wojny światowej – zaznaczył. Premier mówił, że "Niemcy mordowali Żydów w sposób bestialski i barbarzyński". – Prawda o tamtych dniach musi przebić się do świadomości współczesnego świata. To również prawda o bohaterstwie Armii Krajowej, której żołnierze dali świadectwo bohaterstwa najwyższej próby. To bohaterstwo najwyższej próby – heroizm powstańców żydowskich w getcie warszawskim i heroizm tych, którzy próbowali im pomóc. Ta prawda i zadośćuczynienie muszą stanowić fundament lepszego życia, lepszego świata i człowieczeństwa – podkreślił Mateusz Morawiecki.

W południe, pl. Bohaterów Getta Warszawskiego premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.

"Dziś – w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim, oddajemy hołd tysiącom żydowskich powstańców, dziewcząt i chłopców, którzy chwycili za broń, aby wybrać godny sposób śmierci, bo tak można powiedzieć o proporcji sił pomiędzy nimi a niemieckimi zbrodniarzami" – pisze premier w obszernym wpisie na Facebooku.

Powstanie w getcie warszawskim

Działalność konspiracyjna w getcie warszawskim miała miejsce od początku jego istnienia, choć w przypadku dekonspiracji, działaczom groziła natychmiastowa śmierć. Jedną z pierwszych organizacji był Oneg Szabat. Latem 1942 roku, wobec niemieckiej akcji likwidacyjnej, Żydzi związani z ruchami lewicowymi utworzyli Żydowską Organizację Bojową, której przewodził Mordechaj Anielewicz. DO ŻOB należeli też m.in. Marek Edelman i Icchak Cukierman. Drugą organizacją, która odegrała w czasie Powstania w Getcie znaczącą rolę, była Żydowska Organizacja Wojskowa, związana z prawą stroną sceny politycznej. Na jej czele stał Leon Rodal i Paweł Frenkel.

Powstanie w Getcie Warszawskim trwało niespełna dwa miesiące. Po jego spacyfikowaniu, Niemcy rozpoczęli ostateczną likwidację "dzielnicy mieszkaniowej" dla Żydów, jak eufemistycznie określano w oficjalnych dokumentach getto. Tysiące Żydów zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych i zamordowanych tam lub na miejscu, jeszcze w Warszawie.

