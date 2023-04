"Ukraina ma bardzo poważną broń". Zełenski ostrzega Rosjan

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że na szczeblu państwowym robi się wszystko, by zwiększyć zdolność obrony przed rosyjskimi atakami.

– Systemy obrony przeciwlotniczej i inna broń służąca do ochrony nieba są już tutaj na Ukrainie bardzo zaawansowane. Ukraina ma już bardzo poważną broń do ochrony swojego nieba. Ale [systemy - przyp. red.] powinny być – i jestem pewien, że będą – jeszcze potężniejsze – podkreślił prezydent w wieczornym wystąpieniu wideo skierowanym do Ukraińców.

Zełenski podziękował również Stanom Zjednoczonym za kolejny pakiet wsparcia wojskowego, który ogłoszono 19 kwietnia. Obejmuje on w szczególności pociski HIMARS i amunicję lotniczą.

Głowa ukraińskiego państwa tradycyjnie uhonorowała także ukraińskich obrońców, w szczególności obrońców nieba - Siły Powietrzne i odpowiednie jednostki innych rodzajów wojska.

– Dziękuję wszystkim, którzy swoją celnością i szybkością zapewniają skuteczność całej broni, która pojawiła się w naszym kraju – powiedział.

Broń dla Ukrainy

19 kwietnia Stany Zjednoczone ogłosiły nowy, 36. już pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. USA dostarczą między innymi broń przeciwpancerną, pociski dla systemu HIMARS, a także amunicję do artylerii i miliony sztuk amunicji do broni strzeleckiej.

Według zastępcy sekretarza obrony USA ds. polityki Colina Kahla, USA i ich sojusznicy są świadomi potrzeb ukraińskiej armii. Zidentyfikowano trzy priorytety pomocy obronnej: obrona powietrzna, artyleria, wojska zmechanizowane i wojska pancerne.

Ponadto minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow potwierdził, że Ukraina otrzymała z Niemiec kolejny kompleks IRIS-T. Kompleksy te, podobnie jak systemy NASAMS, sprawdziły się znakomicie podczas walk z Rosjanami.

