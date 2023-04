Kosiniak-Kamysz ostrzega: To samobójstwo UE

Unia Europejska forsuje kontrowersyjne, proekologiczne rozwiązania w ramach pakietu Fit for 55. We wtorek Parlament Europejski przyjął kolejne elementy tego rozwiązania. Według wielu ekspertów oraz polityków "zielona transformacja" UE będzie kosztował europejskie gospodarki miliardy euro i może doprowadzić do zubożenia dużej części społeczeństwa.

"Nie" dla zmian w rolnictwie

W podobnym tonie wypowiadał się lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Choć Władysław Kosiniak-Kamysz opowiada się za modelem transformacji energetycznej ujętym w Fit fot 55, to jednak ostro sprzeciwia się zmianom w rolnictwie. Proponowane przez Brukselę reformy w tym obszarze określa jako "samobójstwo".

– Fit for 55 trzeba podzielić na kilka obszarów. Zmiany o charakterze energetycznym, promocja odnawialnych źródeł energii – jestem za, dlatego jest też KPO, zmiany w rolnictwie – jestem przeciw. Obniżenie produkcji rolnej o 20 proc. to jest samobójstwo Unii Europejskiej, to jest samobójstwo Europy – stwierdził prezes PSL w „Salonie politycznym Trójki”.

Wojciechowski do dymisji

Dalej Kosiniak-Kamysz ostro zaatakował unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Jego zdaniem, proponowane przez polityka PiS rozwiązania są "zdradą interesu narodowego polskiego, ale też zdradą interesu europejskiego i zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu". W związku z tym, Wojciechowski powinien zostać odwołany.

– Dawno o tym mówimy [o dymisji Wojciechowskiego - przyp. red.]. Niestety odejdzie w niesławie, ale to już jest jego problem. Zawalił wszystko. W obliczu wojny Europa ma zmniejszać produkcję rolną? Jak on traktuje polskich rolników, on każe im zmniejszać zużycie nawozów o tyle samo, o taki sam procent, jak kraje, które zużywają dużo więcej nawozów – powiedział Kosiniak-Kamysz.

