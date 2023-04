Lewica weźmie udział w pracach komisji weryfikacyjnej? Czarzasty podtrzymał zapowiedzi

W ostatni piątek Sejm uchwalił ustawę o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne w latach 2007 – 2022.

Za przyjęciem ustawy zagłosowało 233 posłów, przeciw było 208, a dziewięciu wstrzymało się od głosu.

Ustawę poparli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, Kukiz'15 oraz Polskich Spraw. Przeciw byli deputowani Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej oraz Polski 2050 Szymona Hołowni. Natomiast politycy Konfederacji wstrzymali się od głosu.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

Prace komisji

Członkowie komisji będą prowadzić postępowania mające na celu wyjaśnienie przypadków funkcjonariuszy publicznych, którzy ulegając wpływom rosyjskim, działali na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja, nazywana weryfikacyjną, ma analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki.

Udział Lewicy

W czwartek na antenie radia RMF FM Włodzimierz Czarzasty podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi polityków swojego klubu parlamentarnego, że Lewica nie weźmie udziału w pracach komisji weryfikacyjnej do spraw zbadania wpływów rosyjskich w Polsce.

– Ustawa trafiła do Senatu, wróci za miesiąc, następnie, w czerwcu trafi ponownie pod obrady Sejmu, potem pójdzie do prezydenta, ten zgubi okulary, będzie ich szukał i – powiedzmy – podpisze w czerwcu. Sejm się zbierze, wybierze jakichś członków. Lipiec, sierpień? 15 września ma być raport. Dwa i pół miesiąca to jest dziesięć tygodni. Wie pan, co to będzie? – zwrócił się do prowadzącego program wicemarszałek Sejmu, wyrażając przy tym wątpliwość, czy komisja weryfikacyjna zajmie się merytorycznymi praca jeszcze w tej kadencji parlamentu.

