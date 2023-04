"Padły skandaliczne słowa". Morawiecki oburzony wypowiedziami Engelking w TVN24

Polacy mieli potencjał, żeby stać się sojusznikami Żydów i Żydzi mieli nadzieję, że będą się inaczej zachowywać i nie będzie tak powszechnego szmalcownictwa – mówiła prof. Barbara Engelking, kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN na antenie TVN24.

Badaczka przy okazji rocznicy Powstanie w Getcie Warszawskim 19 kwietnia 1943 roku, atakował Polaków, mówiąc o kolaboracji z niemieckimi nazistami i szmalcownictwie. Szokujące słowa padły w programie "Kropka nad i" Moniki Olejnik.

Morawiecki reaguje na wypowiedzi Engelking

Do słów kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN odniósł się w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

"We wczorajszym programie »Kropka nad i« w TVN24 padły skandaliczne słowa, które nie mają nic wspólnego z rzetelną wiedzą historyczną. Jako premier, historyk, a przede wszystkim Polak czuję się zobowiązany, żeby odnieść się do tez sformułowanych na antenie" – podkreśla polityk we wpisie.

facebook

"To, że Holocaust miał miejsce na terytorium Polski, było gorzkim paradoksem historii dla kraju, który przyjmował Żydów europejskich w czasach najgorszych średniowiecznych i nowożytnych pogromów. Trzeba głośno powiedzieć, że hekatomba narodu żydowskiego zaczęła się od zniszczenia państwa polskiego, a więc niejako enklawy bezpieczeństwa dla Żydów z całej Europy, którzy przez stulecia uciekali przed prześladowaniami" – tłumaczy dalej premier.

Premier: Polska i Polacy byli przeszkodą i barierą dla Holocaustu

Jak podkreśla dalej szef rządu, dopiero po likwidacji Polski jako państwa Niemcy mogli rozpocząć swoje zbrodnie. "Wraz z okupacją Niemcy zniszczyli też wielką kulturę, język i historię narodu, który jest częścią Europy od setek lat. Polska i Polacy byli przeszkodą i barierą dla Holocaustu, a nie współwinnymi" – dodaje Morawiecki.

"Sprawiedliwi wśród Narodów świata to prawie 28 000 osób z 51 krajów. Wśród nich najwięcej to Polacy - ponad 7000. Szacuje się, że liczba ta powinna być znacznie większa" – stwierdza dalej polityk. Szef rządu przytacza również we wpisie ustalenia szwedzko-kanadyjskiego historyka Gunnara S. Paulssona, który podjął próbę policzenia jak wyglądało ratowanie Żydów w Warszawie.

"Według jego ustaleń, poza gettem ukrywało się w Warszawie około 28 tysięcy Żydów. Pomagało im – według jego obliczeń, w samej tylko Warszawie, ryzykując życiem – 70-90 tysięcy Polaków. Z tej grupy przeżyło około 11,5 tysięcy Żydów. Proszę pomnożyć teraz tę liczbę w proporcji do Polaków żyjących poza Warszawą. I proszę za każdym razem pamiętać, że za pomoc dla Żydów Niemcy mordowali całe rodziny i palili całe wioski" – pisze Morawiecki.

"Temat pomocy Polaków dla Żydów był zaniedbany"

"Skandaliczne opinie – powtarzam – OPINIE – nie fakty, i antypolska narracja w niektórych mediach to niestety wynik wieloletnich zaniedbań również państwa polskiego" – wskazuje polityk, tłumacząc jednocześnie, że "w PRLu, który znany był ze swojego narzuconego odgórnie, komunistycznego antysemityzmu, a później w Polsce po 1989 roku, temat pomocy Polaków dla Żydów był zaniedbany i zbyt mało eksponowany".

"Wykorzystywały to inne państwa do szerzenia swojej, niekorzystnej dla Polski, narracji oraz rozpowszechniania zafałszowanej polityki historycznej. Efektami są takie pseudohistoryczne wypowiedzi, jakie mogliśmy wczoraj usłyszeć na antenie TVN24" – dodaje premier.

Szef rządu przywołuje również we wpisie nazwiska kilku osób działających na rzecz Żydów. "To tylko pojedyncze przykłady wśród wielu, wielu innych. Nie sposób zidentyfikować i wymienić wszystkich" – podkreśla Morawiecki.

Czytaj też:

"Nasze państwa łączą szczególne więzi historyczne"Czytaj też:

Herzog: Istniało zło absolutne w postaci nazistów i dobro absolutne w postaci ofiar