Ukraiński wywiad: Najbardziej zdolne bojowo jednostki armii rosyjskiej zostały już zniszczone

Czwartek, 20 kwietnia 2023 r. to 421. dzień inwazji militarnej Rosji na Ukrainę. W nocy Rosjanie ponownie zaatakowali dronami szturmowymi i kierowanymi bombami lotniczymi terytorium ukraińskie. Jednostki przeciwlotniczych sił rakietowych Dowództwa Lotnictwa Wschodniego zniszczyły 10 z 11 dronów Shahed-136/131.

W najnowszym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że na szczeblu państwowym "robi wszystko", by zwiększyć zdolność obrony przed rosyjskimi atakami. – Systemy obrony przeciwlotniczej i inna broń służąca do ochrony nieba są już na Ukrainie bardzo zaawansowane. Ukraina ma bardzo poważną broń do ochrony swojego nieba. Ale te systemy powinny być – i jestem pewien, że będą – jeszcze potężniejsze – podkreślił ukraiński przywódca.

Putin zniszczył swoje siły bojowe?

– Najbardziej zdolne bojowo jednostki armii rosyjskiej zostały już zniszczone na Ukrainie, ale wroga nie można lekceważyć, bowiem Federacja Rosyjska ma potencjał mobilizacyjny i znaczną ilość sprzętu – oznajmił przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Andrij Jusow, cytowany przez agencję prasową Interfax-Ukraina.

– To nie znaczy, że wróg jest pokonany lub że nie stanowi już zagrożenia dla Ukrainy. Nie, tak nie jest. Rosja ma dużą ilość siły roboczej, jest potencjał mobilizacyjny, znaczna ilość sprzętu, nawet jeśli jest przestarzały, sowiecki, zakonserwowany. Ale to nic nie znaczy. Jednostki najbardziej zdolne do walki, najbardziej bojowe zostały zniszczone na Ukrainie. Władimir Putin faktycznie ją zniszczył, wysyłając do maszynki do "mielenia mięsa" – mówił Jusow. – Dzisiaj rosyjscy okupanci nie mają już siły powtórzyć prób, które widzieliśmy po 24 lutego 2022 r. – dodał przedstawiciel strony ukraińskiej.

