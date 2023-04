Kraska: Przychylamy się, by 30 czerwca znieść stan zagrożenia epidemicznego

Wiceszef Ministerstwa Zdrowia powiedział na antenie TVP1, że sytuacja epidemiczna w tej chwili jest dobra. – Również prognozy jakie przedstawił Główny Inspektor Sanitarny pokazują, że w najbliższych tygodniach będzie spadek zakażeń i zachorowań jeśli chodzi o COVID-19 – informuje Waldemar Kraska.

– Niekoniecznie znikną maseczki w aptekach i przychodniach, bo będziemy się starali by w tych miejscach, gdzie jesteśmy narażeni na kontakt z chorymi te środki zabezpieczenia utrzymać. Podczas pandemii nie musieliśmy wykonywać badań okresowych, do których zobowiązuje nas medycyna pracy. W tej chwili będziemy musieli to zrobić, aczkolwiek dajemy czas na to by te badania przeprowadzić, bo nie chcemy by spowodowało to dużą kumulację u lekarzy medycyny pracy. Dlatego zniesienie stanu zagrożenia epidemiologicznego ogłosimy 2 miesiące wcześniej, poza tym już po jego zniesieniu będzie 108 dni na wykonanie tych badań – wskazał Kraska.

Wiceminister zaznaczył, że szczepienia przeciw COVID-19 to wciąż aktualny temat. – Zawsze warto jest się zaszczepić, szczególnie osoby z grup ryzyka: osoby starsze, osoby z wielochorobowością, o obniżonej odporności – przekonuje.

Kraska: Warto się szczepić

– Szczepionki te są też modyfikowane, nakierowane na te warianty jakie mamy obecnie. Dzięki szczepieniom udało się wyeliminować wiele chorób. Europejska Agencja Leków pokazuje, że być może następny sezon będzie już podobny jak w przypadku grypy, pojawi się szczepionka sezonowa, którą będziemy przyjmować raz w roku – wyjaśnił Waldemar Kraska.

W ocenie wiceszefa MZ służba zdrowia jest w centrum zainteresowania premiera Morawieckiego, a zdrowie niewątpliwie będzie jednym z tematów kampanijnych. – O tym, że w tej chwili ustawa o jakości nie przeszła przez Sejm, zadecydował jeden głos. Patrząc na to z punktu widzenia pacjenta, gdy pacjent zachoruje i trafi do szpitala, chciałby być szybko i dobrze leczony – stwierdził gość TVP1.

