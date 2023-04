Tusk uderza w PiS: Przejścia z Białorusią są otwarte

Podczas spotkania z wyborcami w Białymstoku Donald Tusk krytykował rząd Prawa i Sprawiedliwości za jego zdaniem zbyt miękką politykę wobec władz białoruskich. – Nie ma co dyskutować na temat tego, że Polska powinna prowadzić twardą, zdecydowaną, konsekwentną politykę wobec Łukaszenki i jego reżimu – mówił w piątek lider Koalicji Obywatelskiej.

– Natomiast tutaj ludzie zadają takie najoczywistsze pytania, nikt nie ma wątpliwości co do tej zasadniczej sprawy, ale tutaj ludzie zadają pytania i mają prawo do tych pytań pod adresem polskiego rządu. Dlaczego utrudnia się życie, rujnuje się drobne biznesy, dlaczego utrudnia się kontakty z rodzinami akurat w województwie podlaskim? Przejścia z Białorusią są otwarte, na przykład na Lubelszczyźnie. Kto podejmuje tego typu decyzje? – stwierdził Donald Tusk w trakcie posiedzenia klubu Koalicji Obywatelskiej.

Otwarte przejścia z Białorusią

Tusk następnie skrytykował rząd za brak konsekwencji i chaotyczne podejmowanie decyzji. – Albo jest to totalna blokada Łukaszenki, albo to są tak, jak z nieszczęsnym zbożem ukraińskim, są to decyzje chaotyczne, albo po znajomości, albo ktoś komuś ustąpił bo ma wujka w resorcie – podkreślał.

Następnie Tusk zastanawiał się, jak mogło dojść do tego, że rząd nie jest w stanie uzgodnić skutecznej blokady granicy białoruskiej. – Bo to nie tylko Lubelszczyzna, ale też Litwa, jak to jest możliwe, że ta władza jest gotowa podjąć decyzje, i to bardzo często z dnia na dzień, mam wrażenie bardziej dla politycznego poklasku czy żeby jakby przykryć jakieś inne kwestie i w ogóle nie zważa na to, że te decyzje dotykają setki, tysiące rodzin, polskich rodzin, które są skazana na te negatywne konsekwencje – mówił dalej Tusk.

