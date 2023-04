Kaleta: UE w takim kształcie i z takimi ludźmi nie ma racji bytu

DoRzeczy.pl: Jak pan ocenia unijny pakiet „Fit for 55”, przez który Polska może do 2030 roku łącznie zapłacić nawet 180 mld euro?

Piotr Kaleta: Jest to skandal. Tyle można powiedzieć o tej decyzji. Unia Europejska w takim kształcie i takimi ludźmi u sterów nie ma racji bytu. Wyborcy w całej Europie muszą wreszcie dostrzec, z czym mamy do czynienia i pogonić tych ludzi ze stołków. UE trzeba zreformować i zmienić. Nie możemy pozwalać, żeby grupa nawiedzonych ekologów rządziła Europą. Polska ponownie musi być liderem Europy, odegrać wiodąca rolę na kontynencie.

Mamy również temat importu zboża z Ukrainy. Czy zgadza się pan z opinią, że jest to wina Komisji Europejskiej?

Można powiedzieć, że Komisja Europejska nikomu łaski nie robi i musi działać. Ci ludzie powinni być tutaj, na granicy i dyrygować ludźmi, żeby jak najsprawniej pomóc Ukrainie. Tymczasem Polska musi uruchamiać całą dyplomację, żeby naprawiać błędy KE. Zakichanym obowiązkiem KE jest rozwiązać ten problem.

Minister rolnictwa Robert Telus zapewnia, że do końca czerwca całe zboże z Ukrainy zostanie wyeksportować z Polski.

My – jako Prawo i Sprawiedliwość – nigdy nie zostawiliśmy ludzi w potrzebie. Nikt nigdy nie został sam, a jeżeli popełniamy błędy, to umiemy się do niech przyznać i wszystko naprawić. Taka sytuacja jest teraz, a Robert Telus jest idealnym ministrem na trudne czasy. Znam go nie od dziś i wiem, że sobie poradzi, bo jest to chłop z krwi i kości.

