TSUE obniżył karę dla Polski. "Może jest to delikatny ukłon"

W październiku 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę 1 mln euro dziennej kary za niewykonanie orzeczenia w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

W marcu 2023 r. polskie władze wystąpiły do TSUE z wnioskiem o uchylenie lub zmianę postanowienia.

Nowa decyzja TSUE

W piątek Trybunał Sprawiedliwości UE obniżył o połowę karę dla Polski. Nasz kraj ma płacić pół miliona euro dziennie.

W ocenie wiceprezesa TSUE, Polska jedynie częściowo zawiesiła stosowanie przepisów przekazujących do wyłącznej właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozpoznawanie zarzutów braku niezawisłości sędziego lub braku niezależności sądu. Niemniej uznano, że środki wprowadzone przez Polskę po podpisaniu postanowienia nakładającego dzienną okresową karę pieniężną mogą w znacznej mierze zapewnić wykonanie środków tymczasowych wskazanych w postanowieniu z 2021 r.

Polska uchyliła przepisy przyznające Izbie Dyscyplinarnej określone uprawnienia do orzekania w przedmiocie statusu sędziów, a także tego, że izba ta została zniesiona. Szereg środków przyjętych przez Polskę skutkowało wzmocnieniem środków prawnych przysługujących sędziom, których dotyczyły orzeczenia Izby Dyscyplinarnej lub ułatwieniem badania spełniania wymogów dotyczących niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy.

Trybunał wyda wyrok co do istoty sprawy 5 czerwca 2023 r.

Kloc: Delikatny ukłon

– Może jest to delikatny ukłon w stronę Polski. Bo my zapowiadamy, że absolutnie nie poprzemy pakietu Fit for 55. Może to być wysłanie sygnału, że Unia Europejska jest skłonna do jakichś ustępstw – skomentowała na antenie Polskiego Radia 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Izabela Kloc.

– Trzeba się zastanowić, co to oznacza i jaki w tym momencie TSUE wykonuje sygnał polityczny w stronę Polski. Ale nie tylko w stronę Polski. Myślę, że także w stronę innych krajów. (...) Pamiętajmy o tym, że jesteśmy w tej chwil w przededniu zatwierdzania "zielonej konstytucji", czyli pakietu Fit for 55. W tej chwili w Radzie UE będą podejmowane decyzje i należy zadać pytanie, co zrobią poszczególne państwa – mówiła polityk.

