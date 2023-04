Lis: Michnik? Dla mnie jeden z największych żyjących Polaków

Znany z kontrowersyjnych wypowiedzi były red. nacz. tygodnika "Newsweek" Tomasz Lis w piątek wziął udział w programie "Hejt Park" w Kanale Sportowym.

– Kiedy pojawiły się tylko informacje, że przychodzisz, że dałeś się zaprosić, to niektórzy mówili: "O jest ten odważny, bezkompromisowy dziennikarz", ale dominowały słowa, że przychodzi "ta hiena", "ten z**b", "ta ruska onuca" – stwierdził na początku programu prowadzący "Hejt Park" Tomasz Smokowski.

Dziennikarz zapytał przy tym Lisa, czy ten nie obawia się fali hejtu, kiedy przyjdzie czas na pytania od widzów.

– Rozbawiło mnie zdanie: "Kto następny, Michnik?". Dla mnie super zestawienie, w ramach rozgrzania twoich widzów – odpowiedział Lis, odnosząc się do komentarzy, które pojawiły się po opublikowaniu informacji, że weźmie udział w programie.

– Dla mnie (Michnik to - red.) jeden z największych żyjących Polaków. Wielka postać polskiej demokracji. Takie zestawienie to dla mnie niezasłużony komplement – dodał Lis.

Lis o podziwie wobec prezesa PiS

W dalszej części programu dziennikarz zapytał Lisa, czy jest cokolwiek za co ten "podziwia prawą stronę, rządzących, PiS".

– Jarosława Kaczyńskiego (prezesa PiS - red.) podziwiam za to, że dość dobrze rozczytał nastrój w Polsce – stwierdził w odpowiedzi dziennikarz.

– Uznał, że ludzi można ogłupiać dzień po dniu, że można wysłać Jacka Kurskiego do TVP, że można serwować suwerennowi najbardziej ordynarną, tępą propagandę i to zadziała, jeśli się będzie powtarzało te kłamstwa jak Goebbels (Joseph Goebbels, twórca propagandy III Rzeszy - red.) od rana do wieczora – dodał Lis.

– W tym sensie uznał, że ci drudzy, czyli my, to są tacy naiwniacy, których zawsze okiwa, więc jednych kupił za ich pieniądze. Mówisz o podziwie – być może to najsprytniejsza transakcja 30-lecia, kupić poparcie ludzi za ich własne pieniądze – podkreślił dalej gość "Kanału Sportowego".

