"Polska jest jedna". Poręba zapowiedział ważne wydarzenie Prawa i Sprawiedliwości

W piątek na antenie Radia Zet Tomasz Poręba, który poprowadzi kampanię Prawa i Sprawiedliwości przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi, poinformował, że w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa partii.

Polityk Zjednoczonej Prawicy zapowiedział, iż w najbliższą sobotę, 22 kwietnia w Janowie Lubelskim odbędzie się "ważne wydarzenie", podczas którego głos zabierze prezes Jarosław Kaczyński.

Nowa kampania Prawa i Sprawiedliwości

– Chcemy również zainaugurować nową akcję: "Polska jest jedna – inwestycje lokalne”, przypomnieć, jak wyglądała Polska przed 2015 r., a jak wygląda teraz, przez ostatnie lata rządów PiS. Chcemy być w tej kampanii aktywni, narzucać nowe tematy, różnego rodzaju pomysły – powiedział Tomasz Poręba.

– W kampanii są różne etapy, ona musi mieć też swoją dynamikę. Na tym etapie musimy troszeczkę przywrócić pamięć, przypomnieć ludziom, jak różnego rodzaju mniejsze czy większe miejscowości wyglądały – oznajmił europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Polityk jest zdania, iż w trakcie najbliższej kampanii przedstawiciele obozu władzy powinni "zderzać się politycznie i emocjonalnie" z konkurentami politycznymi.

Kształt Zjednoczonej Prawicy

– Na tę chwilę nie ma jeszcze ostatecznych decyzji co do finalnego kształtu Zjednoczonej Prawicy na tegoroczne wybory – poinformował Tomasz Poręba w Radiu Zet.

– Liczę na elementarną świadomość poszczególnych polityków w ramach obozu władzy, że jednak zjednoczeni razem wygrywaliśmy wybory. Jakikolwiek podział w naszym ugrupowaniu skończyłby się tragedią – stwierdził eurodeputowany. – Albo razem pójdziemy, albo wszyscy przegramy – dodał.

– Jesteśmy konglomeratem różnych partii i, co za tym idzie, emocji, a także pewnych biografii i charakterów. To jest dość oczywiste. Trudno czasami wykluczyć ostrzejszy język, ale znowu wracam do tego, iż liczę na samoświadomość, samoograniczenie, również tego języka, w najbliższych miesiącach – skomentował Poręba.

