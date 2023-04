Rozszerzenie ETS, zboże, stopy procentowe. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl

Jak co tydzień prezentujemy Państwu subiektywne zestawienie niektórych najważniejszych wydarzeń z Polski i ze świata.

UE rozszerzy ETS

We wtorek Parlament Europejski przyjął kolejne elementy radyklanego pakietu „Fit for 55”, który przewiduje m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych w obszarze Unii Europejskiej do 2030 r. z 40 do 55 proc. w zestawieniu z poziomem z 1990 r. Sektory już objęte systemem mają do 2030 roku obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych o 62 proc. w porównaniu z poziomem w roku 2005".

Europarlament przegłosował przepisy rozszerzające unijny system handlu emisjami (ETS) na budynki mieszkalne i transport.

Kryzys zbożowy

W reakcji na niekontrolowany zalew ukraińskim zbożem polskiego rynku, rząd wreszcie ustanowił zakaz wwozu zboża i szeregu innych produktów rolnych, a także tranzytu z Ukrainy przez Polskę. Stosowne rozporządzenie wraz z zawierającym listę towarów załącznikiem weszło w życie 15 kwietnia. Przepisy mają jednak obowiązywać tylko do 30 czerwca.

Chociaż rozporządzenie objęło również tranzyt towarów z Ukrainy przez Polskę, to we wtorek przedstawiciele Kijowa i Warszawy osiągnęli porozumienie w sprawie tranzytu. – Żadna tona ukraińskiego produktu rolnego nie zostanie w Polsce. Przez pewien czas będzie konwój tych towarów przez nasz kraj – tłumaczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus po zakończeniu rozmów.

Posłowie Konfederacji, PSL, Polski 2050, Porozumienia, koło Lewicy Demokratycznej i Kukiz’15 złożyli w Sejmie wniosek o powołanie komisji śledczej celem zbadania afery zbożowej. PO, PiS i Lewica nie poparły wniosku.

TSUE obniżył karę dla Polski

W październiku 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę 1 mln euro dziennej kary za niewykonanie orzeczenia w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W marcu 2023 r. polskie władze wystąpiły do TSUE z wnioskiem o uchylenie lub zmianę postanowienia. Nowa decyzja TSUE. W piątek Trybunał Sprawiedliwości UE obniżył o połowę karę dla Polski. Nasz kraj ma płacić pół miliona euro dziennie.

RPP nie podniesie stóp procentowych

Narodowy Bank Polski poinformował w czwartek, że złożone podczas marcowego posiedzenia RPP wnioski o podwyżkę stóp procentowych o 100 pb i 25 pb nie uzyskały większości głosów.

Za podwyżką o 100 pb opowiedziała się Joanna Tyrowicz, zaś przeciwko pozostali członkowie Rady: Adam Glapiński, Ireneusz Dąbrowski, Iwona Duda, Wiesław Janczyk, Cezary Kochalski, Ludwik Kotecki, Przemysław Litwiniuk, Gabriela Masłowska i Henryk Wnorowski. Podwyżkę o 25 pb poparli Ludwik Kotecki i Przemysław Litwiniuk, zaś przeciwko oddano 8 głosów.

Spotkanie grupy kontaktowej w Ramstein

W piątek odbyło się spotkanie grupy kontaktowej ds. pomocy Ukrainie ponownie odbywa się w amerykańskiej bazie Ramstein w Niemczech. Konferencja będzie poświęcona ocenie bieżącej sytuacji wojskowej na Ukrainie, omówieniu skali wsparcia dla Sił Zbrojnych Ukrainy oraz planów i nowych możliwości wojskowych w tym zakresie. W rozmowach uczestniczyli m.in. szef Pentagonu Lloyd Austin oraz przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA generał Mark Milley.

Nowe Patrioty na Ukrainie

Na Ukrainę dotarły systemy rakietowe Patriot ze Stanów Zjednoczonych, Holandii i Niemiec.

KE chce ukarać Polskę

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Polsce Decyzja ma związek z brakiem transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS), poinformowała Komisja.

Walki w Sudanie

Kolejne informacje docierają do świata zachodniego z Sudanu, gdzie od 15 kwietnia trwają starcia armii "rządowej" z wojskami o nazwie Siły Szybkiego Wsparcia (RSF). Areną najcięższych walk i tragedii mieszkańców jest stolica państwa – Chartum, gdzie obie walczące strony dobrze okopały się na swoich pozycjach.

